CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Capocannoniere: Olivier Giroud per ora è da solo! (3^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: I NUOVI

Parlando ancora della classifica marcatori Serie A, nella quale Olivier Giroud è al momento capocannoniere solitario dopo il gol di ieri sera, andiamo a nominare due attaccanti che sono all’esordio nel nostro campionato e cercano la prima rete. Entrambi argentini: Lucas Beltran è stato acquistato dalla Fiorentina e ha ereditato il numero 9 da Arthur Cabral, mentre Valentin Castellanos (che gioca con il soprannome Taty sulla maglia) è il nuovo centravanti della Lazio, per far rifiatare Ciro Immobile. Ecco: diciamo subito che per Castellanos imporsi sarà difficile, perché Maurizio Sarri non cambierà il suo 4-3-3 e dunque giocherà sempre con un solo attaccante centrale, quell’Immobile che è intoccabile e dunque potrebbe lasciare soltanto le briciole al nuovo arrivo.

PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote: Fiorentina favorita per il bis (2^ giornata, 26-27 agosto 2023)

Qualche speranza in più ce l’ha Beltran, ma non sempre i centravanti hanno funzionato alla Fiorentina: senza scomodare il caso di Aleksander Kokorin, basterebbe parlare di Luka Jovic (schierato anche fuori ruolo) o dello stesso Cabral che non ha avuto un avvio semplice e poi non è certo diventato uno sfondareti. In più per Beltran la concorrenza di M’Bala Nzola, già protagonista nella classifica marcatori Serie A, è davvero importante: vedremo quindi cosa succederà nella terza giornata del campionato… (agg. di Claudio Franceschini)

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: comandano in quattro con 2 gol! (Serie A 2^ giornata)

UN TRIO AL COMANDO!

Ci sono tre calciatori al comando della classifica marcatori Serie A: venerdì 1 settembre inizia la terza giornata e quindi la corsa al titolo di capocannoniere è appena cominciata, ma intanto possiamo parlare di come Lautaro Martinez, Victor Osimhen e Olivier Giroud abbiano già preso le distanze, segnando tre gol a testa. Per il Toro la doppietta è arrivata alla prima giornata contro il Monza; così anche per Osimhen che ha punito il Frosinone, mentre Giroud i due gol in singola partita li ha realizzati al secondo turno contro il Torino, ed entrambi su calcio di rigore.

Serie A, classifica marcatori 38^ giornata/ Capocannoniere Osimhen: il titolo è deciso! (3-4 giugno 2023)

Trovare questi tre in testa alla classifica marcatori Serie A non è certo una sorpresa: Osimhen e Lautaro Martinez sono stati i primi due nella classifica dello scorso campionato, che Giroud ha chiuso con 13 gol. Ripetersi poi è sempre difficile, ma diciamo che intanto arrivano conferme attese; alle spalle di questi tre attaccanti c’è già un gruppo abbastanza nutrito con due reti, dunque adesso proviamo ad approfondire maggiormente i temi che sono legati alla classifica marcatori Serie A con la corsa al titolo di capocannoniere che è già diventata entusiasmante.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA SITUAZIONE

Abbiamo detto dei primi tre nella classifica marcatori Serie A; ecco, dietro di loro arrivano ben sette calciatori che hanno già segnato due gol. Andrea Belotti non era mai riuscito a realizzare una rete con la maglia della Roma (in campionato) e ne ha trovate due contro la Salernitana; per Andrea Colpani doppietta decisiva nella vittoria del Monza contro l’Empoli, mentre Christian Pulisic è diventato il quinto giocatore del Milan a segnare due gol nelle prime due gare assolute con la maglia rossonera.

Troviamo poi uno scatenato Abdou Harroui per il Frosinone, un Dusan Vlahovic a caccia di riscatto con la Juventus e Nico Gonzalez a oggi la grande certezza della Fiorentina. Insieme a loro ecco invece Antonio Candreva, autore al momento del gol più bello del campionato: insomma, un bel gruppetto ma come detto la classifica marcatori Serie A è appena all’inizio, per scoprire il capocannoniere della stagione bisognerà aspettare e intanto sarà molto interessante valutare cosa succederà in questa terza giornata, anche perché ci sono alcuni bomber che si devono sbloccare.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, 3^ GIORNATA

4 gol: Olivier Giroud (Milan)

3 gol: Lautaro Martinez (Inter), Victor Osimhen (Napoli)

2 gol: Andrea Belotti (Roma), Christian Pulisic (Milan), Nico Gonzalez (Fiorentina), Andrea Colpani (Monza), Antonio Candreva (Salernitana), Abdou Harroui (Frosinone), Dusan Vlahovic (Juventus), Domenico Berardi (Sassuolo), Cyril Ngonge (Verona)











© RIPRODUZIONE RISERVATA