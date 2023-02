Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Osimhen, gli inseguitori…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: FUGA DI OSIMEH?

La classifica marcatori di Serie A vede sempre al comando il nigeriano Victor Osimhen, sempre più saldo nel ruolo di capocannoniere dopo le prime ventuno giornate del massimo campionato, anche se naturalmente per Osimhen e per tutto il Napoli il campionato promette una soddisfazione ancora più grande al termine del cammino. Parlando però a livello individuale, ecco che Osimhen ha ulteriormente rafforzato il proprio dominio nella classifica marcatori di Serie A con la doppietta rifilata domenica scorsa allo Spezia, che lo ha portato a quota 16 gol in questo campionato. Il centravanti del Napoli è d’altronde il terminale offensivo della formazione di Luciano Spalletti, che è una vera e propria macchina da gol.

Attenzione però ad almeno un paio di inseguitori decisamente molto agguerriti, a cominciare dal suo connazionale Ademola Lookman, l’attaccante nigeriano dell’Atalanta che nel mese di gennaio ha fatto faville, con addirittura cinque gol in campionato (più un paio anche in Coppa Italia), punta di diamante della Dea di Gian Piero Gasperini che è tornata a vincere in modo divertente e con molti gol al proprio attivo, spesso segnati dal nuovo centravanti di riferimento nerazzurro, appunto Lookman, rimasto però a secco contro il Sassuolo e quindi fermo a quota 12.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI ALTRI PRETENDENTI

Nella classifica marcatori di Serie A troviamo poi un altro attaccante nerazzurro che ha vissuto un eccellente mese di gennaio, ma ha cominciato in maniera splendida anche il mese di febbraio, con il gol decisivo nel derby di Milano. Il riferimento va ovviamente a Lautaro Martinez, il Toro argentino che a dicembre ha vinto il Mondiale e poi è tornato all’Inter con la carica di questo trionfo. Infatti dopo la ripresa del campionato Lautaro Martinez è stato protagonista di cinque gol in campionato, oltre che uno in Coppa Italia e uno nella vittoria della Supercoppa Italiana, che ovviamente non entrano nel nostro conteggio per la classifica marcatori di Serie A ma indicano comunque un ottimo stato di forma.

Questi sono allora i tre pretendenti di spicco per il titolo di capocannoniere, Osimhen può naturalmente godere del fatto di essere il terminale della migliore squadra d’Italia, oltre a un margine già piuttosto significativo di quattro reti di vantaggio, ma Atalanta e Inter non scherzano, quindi almeno a livello individuale la lotta potrebbe essere più serrata rispetto a quella nella classifica “vera”. Sarà una sorta di Nigeria Argentina, partita che tra l’altro vanta diversi precedenti ai Mondiali, per infiammare la classifica marcatori della Serie A 2022-2023…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

16 gol: Osimhen (Napoli)

12 gol: Lookman (Atalanta), Lautaro Martinez (Inter)

9 gol: Nzola (Spezia)

8 gol: Arnautovic (Bologna), Vlahovic (Juventus), Zaccagni (Lazio), Leao (Milan), Kvaratskhelia (Napoli), Dia (Salernitana)

7 gol: Dzeko (Inter), Immobile (Lazio), Strefezza (Lecce), Dybala (Roma), Beto (Udinese)











