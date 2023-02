Diretta/ Inter Milan streaming video tv: derby ad alta tensione (Serie A)

DIRETTA INTER MILAN: RISULTATO NON SCONTATO…

Inter Milan, in diretta domenica 5 febbraio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie A. Derby ad alta tensione con le due squadre che si presentano all’appuntamento con un distacco dal primo posto difficilmente immaginabile a inizio stagione. Con l’ultima vittoria a Cremona in campionato e con i quarti di finale di Coppa Italia superati contro l’Atalanta l’Inter si è almeno data una scossa, recuperando il secondo posto in classifica pur a -13 dai partenopei.

È invece in crisi nerissima il Milan, travolto in casa dal Sassuolo dopo il poker subito in casa dalla Lazio. 9 gol subiti in 2 partite dai rossoneri ora chiamati a reagire in una bagarre Champions che vede 5 squadre in lotta per 3 posti, considerando il Napoli come detto ormai irraggiungibile. Il Milan ha vinto 3-2 il derby d’andata e 1-2 l’ultimo derby di campionato in casa dell’Inter, decisivo nella corsa allo Scudetto 2022. Ma il 18 gennaio scorso l’Inter si è aggiudicata con uno schiacciante 3-0 l’ultima sfida, valevole per la Supercoppa Italiana.

INTER MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Milan non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di Inter Milan sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

Le probabili formazioni della diretta Inter Milan, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per l’Inter, Simone Inzaghi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

INTER MILAN LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Milan, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.

