Diretta/ Spezia Napoli streaming video e tv. Spalletti, fuga storica (Serie A)

Spezia Napoli, in diretta domenica 5 febbraio 2023 alle ore 12.30 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie A. Fuga storica per la squadra di Spalletti dopo il 2-1 alla Roma di domenica scorsa, mai dopo 20 partite la capolista della massima serie aveva avuto 13 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, al momento Napoli a 53 e Inter a 40 e azzurri chiamati dunque a inseguire il sogno di uno Scudetto che manda sotto il Vesuvio dal 1990.

Lo Spezia è reduce invece da una sconfitta in casa del Bologna che, dopo il ko contro la Roma, ha complicato il cammino dei liguri, ora quartultimi dopo la vittoria del Sassuolo a Milano e con 5 lunghezze di vantaggio sul Verona terzultimo, con gli scaligeri che hanno recuperato un po’ di terreno in questo inizio di 2023. All’andata Napoli vincente solo all’89’ sullo Spezia con un gol di Raspadori, il 22 maggio 2022 nell’ultima giornata dello scorso campionato il Napoli ha vinto 0-3 l’ultimo precedente in casa dei liguri.

COME VEDERE LA PARTITA SPEZIA NAPOLI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta tv di Spezia Napoli sarà garantita dai canali della televisione satellitare: nello specifico vi dovrete riferire a Sky Sport Uno o Sky Sport Calcio (rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder), appuntamento riservato agli abbonati con la possibilità di diretta streaming video Spezia Napoli grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente è la piattaforma DAZN, che fornisce tutte le partite di Serie A: anche qui la visione è in mobilità e riservata ai clienti, ricordando che si potrà utilizzare anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet, e che i canali DAZN sono disponibili anche sul decoder di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Spezia Napoli, match che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Luca Gotti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov. Risponderà il Napoli allenato da Luciano Spalletti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

SPEZIA NAPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 8.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.35.

