CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Osimhen capocannoniere, Lookman è in difficoltà

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA CRISI

Nella nostra analisi della classifica marcatori Serie A dobbiamo anche parlare di un calciatore che attualmente è sul podio, ma non segna da tempo. Ademola Lookman ha certamente sorpreso per come si è inserito nel nostro campionato: 12 gol in 26 partite sono un ottimo bottino per il nigeriano nato a Londra, perché nelle precedenti stagioni non aveva mai segnato così tanto anche perché di fatto non è un centravanti di ruolo. Eppure Lookman è in crisi: il suo ultimo gol risale al 28 gennaio, aveva punito l’Atalanta andando a rete per la terza partita consecutiva dopo le doppiette contro Salernitane e Juventus.

Pesce d'aprile 2023/ Da Donald Trump ai lavori forzati a SEGA che “uccide” Sonic

Lookman dunque è rimasto a bocca asciutta nelle ultime 7 gare: senza le sue reti l’Atalanta ha ottenuto appena 7 punti rallentando decisamente il passo, mentre quando il nigeriano ha gonfiato la rete avversaria la Dea ha ottenuto sei vittorie, due pareggi e appena due sconfitte. Diciamo allora che il fatto che Lookman ritrovi la via del gol come è stato sino a gennaio sarebbe particolarmente importante per Gian Piero Gasperini, che sta lottando per tornare a mettere l’Atalanta in Champions League; vedremo se il calendario, che offre un’abbordabile trasferta contro la Cremonese ultima in classifica, darà una mano al bomber orobico… (agg. di Claudio Franceschini)

Piante emettono suoni se sono disidratate/ Lo studio: "Scoppi simili a bolle d'aria"

OSIMHEN IRRAGGIUNGIBILE?

La classifica marcatori Serie A entra nella sua 28^ giornata, che è quella da cui si riparte dopo la sosta per le nazionali. Victor Osimhen è sempre più capocannoniere: il nigeriano che sta trascinando il Napoli a uno scudetto strameritato comanda con 21 gol, e un vantaggio che sembra ormai essere incolmabile per la concorrenza. Nello specifico abbiamo 7 reti di margine su Lautaro Martinez, che rimane un cliente molto scomodo e che ha il compito di risollevare l’Inter reduce da due sconfitte; poi ci sono tre giocatori a quota 12 ma uno è il compagno di squadra Khvicha Kvaratskhelia, a oggi MVP della nostra Serie A a mani bassissime.

Mal di testa sensibile al ciclo sonno-veglia/ E il "clock ipotalamico" rischia di...

Dunque vedremo cosa succederà nella classifica marcatori Serie A dopo che si saranno giocate le partite della 28^ giornata; continuando di questo passo Osimhen potrebbe provare a raggiungere la straordinaria quota dei 30 gol, impresa riuscita davvero a pochissimi calciatori in epoca recente. La lotta per il podio infuria: oltre a Lautaro e Kvaratskhelia abbiamo M’Bala Nzola e Ademola Lookman che stanno provando a chiudere tra i primi tre, per entrambi sarebbe un ottimo affare considerando che non sono mai stati conosciuti per essere dei costanti bomber. Questo potrebbe essere anche il loro anno…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Studiando ancora la classifica marcatori Serie A, entrando in questa 28^ giornata, possiamo notare altre cose interessanti. Una di queste è il fatto che Mattia Zaccagni, escludendo Ciro Immobile che comunque ha il suo stesso numero di gol, sia l’italiano che nel nostro campionato segna di più (9 reti nella Lazio) ma incredibilmente è stato ignorato da Roberto Mancini nelle prime partite di qualificazione agli Europei. Il nostro CT gli ha preferito ancora Gnonto e Grifo aggiungendo una prima punta come Retegui, l’oriundo certamente gli ha dato ragione ma l’esclusione di Zaccagni, soprattutto in una nazionale del genere, appare quantomeno curiosa.

Poi va citato il fatto che il Milan abbia calato il suo rendimento nel momento in cui i suoi attaccanti di punta hanno smesso di segnare: sia Olivier Giroud che Rafael Leao sono a quota 8 ma per entrambi la seconda parte di questo campionato si sta rivelando dalle polveri più che bagnate. Lo stesso vale per Dusan Vlahovic: la Juventus sta risalendo la classifica grazie ai gol di difensori (Bremer) o centrocampisti (Rabiot, che ha segnato 7 reti) ma nella classifica marcatori Serie A il serbo, che invece ha fatto 3 gol in due partite con la Serbia e si è sbloccato in Europa League, è a 8 ormai da parecchio tempo.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 28^ GIORNATA

21 gol: Victor Osimhen (Napoli)

14 gol: Lautaro Martinez (Inter)

12 gol: Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), M’Bala Nzola (Spezia), Ademola Lookman (Atalanta)

10 gol: Boulaye Dia (Salernitana)

9 gol: Paulo Dybala (Roma), Ciro Immobile (Lazio), Mattia Zaccagni (Lazio), Norberto Beto (Udinese)

8 gol: Marko Arnautovic (Bologna), Dusan Vlahovic (Juventus), Olivier Giroud (Milan), Rafael Leao (Milan)











© RIPRODUZIONE RISERVATA