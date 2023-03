DIRETTA/ Torino Napoli video streaming tv: meglio i partenopei nei precedenti

DIRETTA TORINO NAPOLI: I TESTA A TESTA

In procinto di iniziare la diretta di Torino Napoli, gara valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti che accompagnano questa partita allo stadio “Olimpico” di Torino. Granata e partenopei si sono scontrati venti volte: bilancio che parla di dieci vittorie ospiti, quattro successi dei padroni di casa e sei pareggi. La prima volta Torino e Napoli si trovarono di fronte il 7 aprile 1991, gara di Serie A terminata 1-1.

Il 10 1993 la prima affermazione dei campani, 0-1 mentre il primo successo granata è datato 1 maggio 1999, match valevole per il campionato di Serie B. Gli ultimi incroci, invece, parlano totalmente partenopeo: il 7 maggio 2022 successo azzurro firmato da un gol di Fabian Ruiz nel secondo tempo; il 26 aprile 2021 vittoria del Napoli timbrata dalle marcature di Bakayoko ed Oshimen ad inizio match. (Giulio Halasz)

TORINO NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Napoli non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di T0rino Napoli sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

TORINO NAPOLI: RISULTATO NON SCONTATO!

Torino Napoli, in diretta domenica 19 marzo 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A. Capolista per la conferma: la vittoria con l’Atalanta e il contemporaneo ko dell’Inter ha riportato il Napoli a +18 sulla seconda, le ultime giornate sembrano promettere una marcia di avvicinamento trionfale per il Napoli verso il terzo Scudetto con l’ambiente esaltato anche dal cammino in Champions League, con i quarti da affrontare contro il Milan ad aprile.

Il Torino ha colto a Lecce il suo secondo successo consecutivo e continua a coltivare ambizioni di settimo posto e di possibile qualificazione alla Conference League, che dipenderà anche dall’esito della Coppa Italia con i granata che cercano nel frattempo quella continuità mancata per buona parte della stagione. All’andata Napoli vincente 3-1 sul Torino, ultimo precedente in Serie A tra le due squadre in casa dei granata datato 7 maggio 2022, partenopei vincenti di misura col punteggio di 0-1.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Torino Napoli match che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Per il Torino, Dejan Stankovic schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Aina; Radonjic, Vlasic; Sanabria. Risponderà il Napoli allenato da Luciano Spalletti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

TORINO NAPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.











