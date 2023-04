CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Osimhen capocannoniere, Vlahovic è ancora in crisi

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA CRISI

Lo abbiamo accennato nel parlare della classifica marcatori Serie A: Dusan Vlahovic sta attraversando una grave crisi realizzativa, purtroppo la pubalgia che lo ha tenuto ai box a lungo (tra la fine di ottobre e quella di gennaio, con l’intermezzo di un Mondiale in cui ha messo insieme 79 minuti, comunque giocando e segnando) lo ha condizionato nel rendimento. Tornato in campo il 29 gennaio, Vlahovic ha segnato due gol alla Salernitana 9 giorni più tardi ma quelli sono stati gli ultimi realizzati in Serie A: da quel momento un digiuno che ha toccato le sette partite, in cui la Juventus ha comunque viaggiato alla grande (sei vittorie e la sola sconfitta di Roma) ma senza il contributo del suo cannoniere.

Nel 2023 Vlahovic ha segnato solo in Europa League (due gol, contro Nantes e Friburgo e quest’ultimo come detto su rigore) e con la sua nazionale, con la quale è stato devastante: tre reti nelle due partite di qualificazione agli Europei 2024. Adesso Massimiliano Allegri spera che il serbo torni a fare quello che sa fare meglio: la rincorsa in Serie A, soprattutto se ci saranno altre brutte sorprese dalle inchieste sugli stipendi, avrà bisogno dei gol di Vlahovic e così anche per affrontare i quarti di Europa League contro lo Sporting Lisbona, e poi eventualmente per andare a vincere il trofeo. (agg. di Claudio Franceschini)

OSIMHEN DAVANTI A TUTTI

Anche per la classifica marcatori Serie A entriamo nella 29^ giornata: si gioca ovviamente Venerdì e Sabato Santo rispettando il riposo di Pasqua, dunque turno diviso su due giorni. Il capocannoniere è sempre Victor Osimhen: questo però è un momento in cui il nigeriano del Napoli può essere insidiato, perché è fuori dai giochi – ha già saltato la disfatta partenopea contro il Milan – e, pur avendo un grande vantaggio (21 gol contro i 14 di Lautaro Martinez e i 13 di Ademola Lookman) se non altro potrebbe essere avvicinato così da rendere la corsa al re dei bomber un minimo più appetibile e meno scontata.

La verità è che Osimhen ha comunque cannibalizzato la classifica marcatori Serie A, segnando con spaventosa regolarità (non è un caso che il Napoli abbia 16 punti di vantaggio sulla seconda, che è la Lazio) e staccando tutta la concorrenza; ci si gioca, come già detto in altre occasioni, il secondo posto con Lautaro che parte con una rete di vantaggio su Lookman e due su M’Bala Nzola – che rientra – e Khvicha Kvaratskhelia, chiamato a far riprendere quota alla capolista in assenza di Osimhen. Intanto la doppia cifra nella classifica marcatori Serie A è stata raggiunta, ancora una volta, anche da Paulo Dybala e il redivivo Rafael Leao che hanno così ripreso a quota 10 Boulaye Dia; per il resto, vedremo quello che ci diranno i campi…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando ancora della classifica marcatori Serie A, possiamo dire che continuiamo ad aspettare il ritorno al gol di Dusan Vlahovic: il serbo della Juventus ha ritrovato la via della rete in Europa League (suo il rigore che ha permesso ai bianconeri di vincere a Friburgo e qualificarsi per i quarti di finale) ma non in campionato, dove è tristemente fermo a quota 8 reti insieme a un Marko Arnautovic che purtroppo a causa degli infortuni ha dovuto interrompere quella che era una corsa davvero intrigante. I due “pezzi da novanta” sono così stati agganciati da Antonio Sanabria, che per la prima volta potrebbe prendersi la doppia cifra di reti.

Nella classifica marcatori Serie A è poi tornato a segnare Francesco Caputo (rigore decisivo per la vittoria interna contro il Lecce), uno dei grandi protagonisti delle passati stagioni che quest’anno ha “subito” la crisi della Sampdoria e, tornato ad Empoli, ha perso un po’ del suo eccezionale passo. Sia come sia, tra poco come già detto si giocheranno le partite della 29^ giornata e le posizioni nobili nella classifica marcatori Serie A si potranno modificare anche in maniera sostanziale.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 29^ GIORNATA

21 gol: Victor Osimhen (Napoli)

14 gol: Lautaro Martinez (Inter)

13 gol: Ademola Lookman (Atalanta)

12 gol: M’Bala Nzola (Spezia), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

10 gol: Paulo Dybala (Roma), Boulaye Dia (Salernitana), Rafael Leao (Milan)

9 gol: Ciro Immobile (Lazio), Mattia Zaccagni (Lazio), Beto (Udinese)

8 gol: Marko Arnautovic (Bologna), Dusan Vlahovic (Juventus), Antonio Sanabria (Torino), Olivier Giroud (Milan)











