DIRETTA/ Roma Sampdoria (risultato 0-0) streaming video tv: rivoluzione Mourinho, via

DIRETTA ROMA SAMPDORIA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Siamo vicini all’inizio della diretta di Roma Sampdoria e uno sguardo alle statistiche ci aiuta ad addentrarci meglio alla sfida dell’Olimpico. Proprio tra le mura amiche, i giallorossi hanno collezionato un maggior numero di punti rispetto a quelli in trasferta (25 a 22). Ad avvalorare questi numeri c’è una difesa che davanti al proprio pubblico subisce solo 9 reti contro i 17 incassati lontano da casa. Numeri preoccupanti per la Sampdoria che raggiunge a malapena gli 8 punti in trasferta, addirittura uno meno in casa. Al Ferraris i blucerchiati fanno anche tanta fatica a fare gol come testimoniato dalle 6 reti siglate, quattro in meno di quelle messe a referto una volta lasciata la città di Genova.

Adesso leggiamo insieme le formazioni ufficiali di questa intrigante partita in programma allo stadio Olimpico, poi Roma Sampdoria potrà davvero cominciare! ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Zaleswki, Smalling, D. Llorente, Spinazzola; Matic, Wijnaldum; Dybala, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: José Mourinho SAMPDORIA (4-3-3): Ravaglia; Zanoli, Murillo, Amione, Augello; Winks, Rincon, Cuisance; Léris, Gabbiadini, Djuricic. Allenatore: Dejan Stankovic (Aggiornamento di Christian Attanasio)

ROMA SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Sampdoria sarà disponibile su DAZN, telecronaca affidata a Edoardo Testoni, commento tecnico di Manuel Pasqual. Gara visibile tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. Il match inoltre è visibile su Sky sul canale 214.

ROMA SAMPDORIA: I TESTA A TESTA

Non manca molto alla diretta di Roma Sampdoria, gara valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti recenti (dalla fine degli anni Novanta) tra giallorossi e blucerchiati allo stadio “Olimpico” di Roma. Il bilancio negli ultimi 25 anni di questa sfida Roma Sampdoria, che si rinnova oggi nella capitale d’Italia, parla di venticinque sfide, diciassette delle quali vinte dai padroni di casa, quattro in favore dei liguri e altrettante terminate con un pareggio.

Il primo incrocio di cui parliamo è datato 21 gennaio 1996, 3-1 in favore della Roma nella sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Il 22 settembre 1996, invece, la prima affermazione della Sampdoria, un perentorio 1-4 nel terzo turno di campionato. Per trovare il primo pareggio bisogna arrivare al 5 dicembre 2004, 1-1 con la rete di Pagano e il calcio di rigore siglato da Totti. L’ultimo incrocio allo stadio “Olimpico”, infine, il 22 dicembre 2021, racconta di un pareggio 1-1 con le marcature di Shomurodov e Gabbiadini. (Giulio Halasz)

ROMA SAMPDORIA: GIALLOROSSI PER IL RISCATTO

Roma Sampdoria, in diretta alle ore 18.00 di domenica 2 aprile 2023 allo stadio “Olimpico” di Roma, è una gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Dopo la sosta le due squadre tornano in campo con obiettivi diversi: i giallorossi, in corsa per un posto Champions League, devono riscattare la sconfitta nel derby mentre i liguri, dopo il successo casalingo contro l’Hellas Verona, hanno riacceso una flebile speranza di mantenere la categoria. Nonostante il divario sia ancora ampio la squadra di Stankovic non ha smesso di crederci, serve una impresa ma sicuramente i blucerchiati proveranno a strapparla.

ROMA SAMPDORIA: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Roma Sampdoria. Partiamo dalla formazione di casa dove mister Mourinho dovrà fare i conti con ben quattro squalificati: non saranno, infatti, della partita Ibanez, Mancini, Kumbulla e Cristante. Difesa in emergenza dove verrà adattato Celik insieme a Llorente e Smalling. In mezzo al campo Matic sarà affiancato da Wijnaldum mentre sulle corsie laterali troveranno spazio Zalewski e Spinazzola, complice l’assenza dell’infortunato Karsdorp. Davanti solito ballottaggio tra Belotti e Abraham. In casa Sampdoria, invece, rientra Lammers dopo l’infortunio ma Stankovic dovrebbe proporre Gabbiadini unica punta. Non ci sarà lo squalificato Nuytinck, spazio a Murillo con Gunter e Amione nel reparto difensivo. In porta ancora Turk vista l’assenza dell’infortunato Audero.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Roma Sampdoria. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 1.42, il pareggio è dato a 4.50 mentre la vittoria ospite paga 8.25 volte la posta.











