Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Osimhen, Lookman è lì! (20^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: DUELLO A DUE!

La classifica marcatori di Serie A entra nella sua 20^ giornata: la proponiamo venerdì 27 gennaio perché oggi si giocano due anticipi (Bologna Spezia e Lecce Salernitana) e dunque le cose potrebbero cambiare, anche se due dei grandi protagonisti sono ai box. Il capocannoniere del campionato è Victor Osimhen: per il nigeriano, in questi giorni discusso anche per il caso delle plusvalenze, sono già 13 i gol realizzati e dunque si punta rapidamente ai 20 al termine della stagione, il Napoli grazie alle sue reti (e non solo) può sognare lo scudetto che sembra vinto a metà (mai dire mai, comunque) ma Osimhen ha un concorrente agguerrito.

Nella classifica marcatori di Serie A infatti è stata rapidissima l’ascesa di Ademola Lookman: il sorprendente attaccante è diventato il punto di riferimento dell’Atalanta e, grazie alla doppietta contro la Juventus, è riuscito a portarsi a 11 gol. Insieme a Osimhen è l’unico calciatore ad essere in doppia cifra al termine del girone di andata, e punta con decisione il titolo di capocannoniere; tuttavia sarebbe sbagliato riferire la lotta per il titolo di bomber a questi due soli calciatori, perché ce ne sono altri che possono ancora risalire la corrente e giocarsi le loro chance. Noi ora andiamo a presentare meglio la classifica marcatori di Serie A…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo detto che Osimhen è il capocannoniere e Lookman lo insegue, ma nella classifica marcatori di Serie A abbiamo Lautaro Martinez che ha segnato 9 gol e dunque si può considerare in corsa per vincere il titolo di bomber. A quota 9 c’è anche M’Bala Nzola, ma purtroppo l’attaccante dello Spezia si è nuovamente infortunato e la sua assenza prolungata rischia di farlo scivolare all’indietro, come del resto è già accaduto a Marko Arnautovic (fermo a 8 gol) e Ciro Immobile, che forse quest’anno è fuori dai giochi per una classifica marcatori di Serie A che ha già vinto tre volte.

Il bomber della Lazio ha 7 reti, una meno di Mattia Zaccagni che lo ha sorpassato all’interno della squadra biancoceleste; come lui anche Rafael Leao, che però deve accettare che il Milan sia in una fase di crisi che potrebbe abbassare anche il suo impatto nella corsa al titolo di capocannoniere. Fermo anche Khvicha Kvaratshkelia e, a proposito di infortuni, nella Juventus Arkadiusz Milik ha “sfruttato” quello di Dusan Vlahovic per agganciare il serbo a quota 6, come miglior marcatore della formazione bianconera. Non resta ora che scoprire come cambierà la classifica marcatori di Serie A dopo le partite della 20^ giornata…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 20^ GIORNATA

13 gol: Victor Osimhen (Napoli)

11 gol: Ademola Lookman (Atalanta

9 gol: M’Bala Nzola (Spezia), Lautaro Martinez (Inter)

8 gol: Marko Arnautovic (Bologna), Mattia Zaccagni (Lazio), Rafael Leao (Milan)

7 gol: Paulo Dybala (Roma), Ciro Immobile (Lazio), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Boulaye Dia (Salernitana), Beto (Udinese), Edin Dzeko (Inter)

6 gol: Dusan Vlahovic (Juventus), Arkadiusz Milik (Juventus), Teun Koopmeiners (Atalanta), Felipe Anderson (Lazio)











