Diretta/ Juventus Atalanta streaming video tv: bianconeri nella tempesta (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS ATALANTA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Juventus Atalanta, in diretta domenica 22 gennaio 2023 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valida per la 19^ giornata del campionato di Serie A. Bianconeri comprensibilmente con la testa all’uragano scatenato dalla penalizzazione di 15 punti subita per il caso plusvalenze. Allegri per quanto possibile ha chiamato la concentrazione, con la squadra ora a 12 punti dalla stessa Atalanta che occupa le posizioni tra il quarto e il sesto posto a quota 34 punti assieme a Lazio e Roma.

Diretta/ Bologna Atalanta Primavera (risultato finale 0-1): la risolve Bevilacqua!

Bergamaschi che sembrano aver messo il turbo in attacco nelle ultime partire: dopo il clamoroso 8-2 all’Atalanta è arrivata un’altra in goleada contro la Spezia, un 5-2 che ha regalato alla squadra di Gasperini l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia e la conseguente sfida all’Inter. Il 27 novembre 2021 l’Atalanta ha vinto con un gol di Zapata l’ultimo precedente in casa dei bianconeri, che non battono i bergamaschi tra le mura amiche dal 2-0 del 14 marzo 2018.

Probabili formazioni Juventus Atalanta/ Diretta tv: Gasp chi sceglie là davanti?

JUVENTUS ATALANTA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Atalanta non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv.

Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

Probabili formazioni Juventus Atalanta/ Quote: qualche guaio per Gasperini (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Atalanta, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Paredes, Kostic; Di Maria, Milik. Risponderà l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Musso; Toloi, Scalvini, Palomino; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Boga; Lookman, Højlund.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Atalanta, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA