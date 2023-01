Diretta/ Salernitana Napoli streaming video tv: derby all’Arechi (Serie A)

DIRETTA SALERNITANA NAPOLI: ALTRA GOLEADA DI SPALLETTI?

La diretta di Salernitana Napoli, in programma sabato 21 gennaio alle ore 18:00, racconta del derby campano per eccellenza tra i granata e gli azzurri. Gli Ippocampi arriva da un pesantissimo ko esterno contro l’Atalanta per otto reti a due, una sconfitta che si va ad aggiungere alle altre cinque gare senza vittorie. Discorso diverso per il Napoli, almeno per quanto riguarda il campionato, dove sono ancora impresse nella menti dei tifosi le cinque reti rifilate alla Juventus al Maradona. Tra la manita ai bianconeri e la sfida con la Salernitana, c’è però da segnalare l’incontro di Coppa Italia che ha visto il Napoli uscire con le ossa rotte ai calci di rigore con la Cremonese.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA NAPOLI/ Quote: tanti assenti per Davide Nicola

Come ci ha abituato da tempo, la Salernitana fa del fattore casa una delle sue ancore di salvezza nel vero senso ella parola. Per evitare di retrocedere, i campani puntano tantissimo sull’Arechi, a dimostrazione dei dodici punti collezionati in casa su un totale di diciotto. Il Napoli invece in trasferta ha conosciuto per la prima volta la parola “sconfitta” in questo campionato cadendo sul campo dell’Inter. Per il resto sette vittorie e un pareggio in otto partite lontano dal Maradona.

CALCIOMERCATO SALERNITANA NEWS/ Bonazzoli verso la Lazio, piacciono tre della Roma

SALERNITANA NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Salernitana Napoli sarà reperibile in esclusiva su DAZN, emittente detentrice di tutte le gare del campionato di calcio di Serie A. Attraverso l’acquisto dell’abbonamento sia mensile sia annuale, sarà possibile vedere l’incontro anche in diretta tv attraverso Zona DAZN, acquistando il servizio sul sito di Sky e collegandosi sul canale di riferimento.

La diretta streaming video di Salernitana Napoli, sempre offerta da DAZN, è possibile visualizzarla su qualsiasi dispositivo come computer, smartphone, tablet o console di gioco.

CALCIOMERCATO SALERNITANA NEWS/ Ufficiale l'esonero di Nicola, i nomi per sostituirlo

SALERNITANA NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta di Salernitana Napoli vede la Bersagliera con modulo 3-4-1-2. Il portiere Ochoa seguito dal trio difensivo Lovato, Fazio, Pirola. A metà campo i laterali destro e sinistro Candreva e Bradaric e il duo centrale Caviglia e Coulibaly. Il trequartista Vilhena e i due attaccanti Piatek e Dia.

In risposta gli azzurri schierano il modulo 4-3-3 Meret ultimo baluardo, giocatori di linee arretrate sono Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Rui. I mediani Anguissa, Lobotka, Zielinski. Il tandem d’attacco composto da Politano, Osimhen autore della doppietta del fatidico match contro la Juventus affiancato da Kvaratskhelia che ha segnato anch’egli contro la Juve, nonché ultima partita alla quale era presente prima di influenzarsi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche sul pronostico della diretta di Salernitana Napoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede logicamente favoriti gli ospiti partenopei: il segno 2 è quotato a 1,30, mentre poi si sale già a quota 5,75 per il segno X in caso di pareggio e fino a 9,50 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse la Salernitana a vincere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA