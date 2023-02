Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Osimhen, ormai è fuga! (23^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: OSIMHEN SEMPRE PIÙ SOLO!

La classifica marcatori di Serie A entra nella sua 23^ giornata, e già questa sera potrebbe cambiare in maniera sensibile: abbiamo un anticipo del venerdì che è Sassuolo Napoli, e dunque in campo ci sarà il capocannoniere Victor Osimhen che ha già ottenuto il record di marcature nel singolo campionato di Serie A, ha 17 reti e guarda tutti dall’alto in basso, con 5 gol di vantaggio su Ademola Lookman e Lautaro Martinez che provano a inseguire, ma per il momento sono ben distanti anche perché il Napoli è una macchina che viaggia a pieno regime mettendo il nigeriano nelle condizioni di avere grandi numeri. Non solo Osimhen: questa sera al Mapei Stadium potremmo avere un Khvicha Kvaratskhelia in doppia cifra nella classifica marcatori di Serie A.

Il georgiano ha infatti realizzato 9 gol in una stagione assolutamente fantastica, è certamente in corsa per il premio di MVP del campionato e potrebbe avvicinare il podio, intanto insieme a Osimhen ha uno straordinario bottino di 26 gol per un Napoli che non a caso si trova al comando della classifica di Serie A con 15 punti di vantaggio sulla seconda. Vedremo allora come le partite della 23^ giornata cambieranno la classifica marcatori di Serie A, ricordando che poi si proseguirà a giocare per tutto il fine settimana con altre gare davvero interessanti…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA SITUAZIONE

Al momento c’è dunque un podio definito nella classifica marcatori di Serie A. Osimhen viaggia spedito verso il titolo di capocannoniere e succederebbe a Ciro Immobile (che ha 7 gol e ha pagato gli infortuni), poi troviamo i già citati Lookman, certamente una delle grandi rivelazioni del campionato, e Lautaro Martinez mentre Kvaratskhelia ha comunque 3 reti meno di questi due, e si trova ancora insieme a M’Bala Nzola che, lui pure come Immobile, si è dovuto fermare nel momento migliore. A proposito di condizione fisica, certamente non ha aiutato un Dusan Vlahovic che come media realizzativa rimane fantastico, ma ha segnato appena 8 gol avendo saltato praticamente tre mesi.

La Juventus senza di lui ha trovato le reti di Arkadiusz Milik, ma adesso anche il polacco è andato ai box. Dunque a risalire la corrente potrebbero essere giocatori come Paulo Dybala, assolutamente indispensabile per la Roma, Boulaye Dia che andrà valutato con il nuovo allenatore della Salernitana e Rafael Leao, che vuole aiutare il Milan a ottenere almeno il secondo posto in campionato. Per il resto, la classifica marcatori di Serie A può sempre regalare grandi sorprese e allora vedremo cosa succederà nella 23^ giornata…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, 23^ GIORNATA

17 gol: Victor Osimhen (Napoli)

12 gol: Ademola Lookman (Atalanta), Lautaro Martinez (Inter)

9 gol: Khvicha Kvaratsekhelia (Napoli), M’Bala Nzola (Spezia)

8 gol: Dusan Vlahovic (Juventus), Marco Arnautovic (Bologna), Paulo Dybala (Roma), Mattia Zaccagni (Lazio), Boulaye Dia (Salernitana), Rafael Leao (Milan)

7 gol: Ciro Immobile (Lazio), Olivier Giroud (Milan), Gabriel Strefezza (Lecce), Beto Betunçal (Udinese), Edin Dzeko (Inter)











