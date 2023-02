Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (22^ giornata)

RISULTATI SERIE A: I DUE POSTICIPI!

I risultati di Serie A concludono lunedì 13 febbraio il quadro della 22^ giornata: le due partite che ci presenta il calendario sono Verona Salernitana, in programma alle ore 18:30, e Sampdoria Inter che si gioca alle ore 20:45. Due gare che ammiccano sensibilmente alla parte bassa della classifica, con due delle tre squadre attualmente in zona retrocessione e un’altra che ha ancora un discreto margine utile ma stasera potrebbe vederselo dimezzato nella sfida diretta; fa eccezione l’Inter, che è seconda in classifica e cerca con le unghie e i denti di rimanere attaccata a uno scudetto che, almeno sulla carta, sembra comunque aver già perso tempo fa.

Sarà interessante scoprire quello che i risultati di Serie A ci racconteranno per questi due posticipi; ovviamente potrebbero anche essere sfide poco spettacolari perché vissute nella paura di un’ennesima sconfitta che complicherebbe non poco le cose, ma come sempre a parlare saranno i campi e noi non possiamo aspettare che si giochi per capire anche in che modo cambierà una classifica di Serie A che certamente si deve ancora definire, ma che già adesso a metà febbraio ci può raccontare molto sullo stato dell’arte delle sue rappresentanti.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Verona e Sampdoria sono le due squadre che, impegnate con i risultati di Serie A del lunedì, a oggi sarebbero retrocesse: i blucerchiati hanno mancato un colpo importante nell’ultimo turno, facendosi riprendere su rigore e all’ultimo secondo del recupero dal Monza. Sarebbe stata una vittoria fondamentale, invece Dejan Stankovic l’ha mancata e così i punti di distacco dal quartultimo posto e dalla salvezza, entrando nella 22^ giornata, sono rimasti 8, che non sono tantissimi ma nemmeno così pochi da recuperare per una squadra che ne ha fatti 10 in 21 turni. Il Verona con Marco Zaffaroni si è rimesso assolutamente in marcia, anche contro la Lazio ha evitato la sconfitta ed è in salute.

Contro i biancocelesti avrebbe anche meritato di vincere, sta di fatto che prima di questo turno era a 4 punti dalla salvezza e ci crede assolutamente, soprattutto battere la Salernitana significherebbe portarsi a -4 dai granata e dunque coinvolgere anche la squadra di Davide Nicola nella lotta per non retrocedere. In questo pericolante scenario si insinua appunto l’Inter, che a San Siro vuole provare a vincere per mantenere salda la sua qualificazione virtuale alla prossima Champions League. Vedremo allora come andranno le cose con i risultati di Serie A…

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 22^ GIORNATA

Ore 18:30 Verona Salernitana

Ore 20:45 Sampdoria Inter

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 59

Inter 43

Milan, Atalanta, Roma 41

Lazio 39

Udinese, Torino 30

Monza, Juventus (-15), Bologna 29

Empoli 27

Fiorentina, Lecce, Sassuolo 24

Salernitana 21

Spezia 19

Verona 14

Sampdoria 10

Cremonese 8











