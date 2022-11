Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Osimhen, sale Lautaro (15^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: OSIMHEN AL COMANDO

La classifica marcatori di Serie A assegna in questa 15^ giornata l’ideale e del tutto platonico titolo di capocannoniere della prima parte di stagione: avremo la pausa per i Mondiali e dunque sarà comunque interessante scoprire se qualcuno riuscirà a sorpassare o almeno agganciare Victor Osimhen, che ha sfruttato al massimo il rientro post-infortunio per salire al comando della graduatoria a suon di gol pesanti. Il nigeriano del Napoli ha staccato il compagno di squadra Kvhicha Kvaratskhelia ed è volato a 8 gol: lo inseguono Marko Arnautovic, che dopo uno straordinario avvio si è leggermente fermato, e Lautaro Martinez che ha fatto più o meno il contrario.

La classifica marcatori di Serie A ci sta comunque regalando storie interessanti, tra calciatori infortunati che si sono fermati e altri che stanno producendo una stagione realizzativa al di là di ogni più rosea aspettativa. Uno scenario tutto da vivere con le partite della 15^ giornata, che per l’appunto daranno il commiato a un campionato che tornerà a farci compagnia in inverno; scopriremo dunque come andranno le cose in questo turno, andiamo ora a presentare i temi più stuzzicanti all’interno della classifica marcatori di Serie A parlando di quella che è la situazione attuale all’interno dell’appassionante lotta al titolo di capocannoniere del campionato.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella classifica marcatori di Serie A comanda dunque Victor Osimhen, che ha pagato le giornate perse per infortunio ma adesso si è portato al comando con una grande media realizzativa, e guarda tutti dall’alto in basso. Nel turno infrasettimanale si è comunque avvicinato Lautaro Martinez che, tornato a segnare con regolarità, ha agganciato l’ex Inter Marko Arnautovic; l’austriaco era partito benissimo e per qualche giornata è stato il capocannoniere del nostro campionato, ma poi ha vissuto una fase di calo e ha segnato soltanto una volta in tempi recenti.

È poi interessante notare che a quota 6 gol ci sono ben sei giocatori: di questi Ciro Immobile, Dusan Vlahovic e Khvicha Kvaratskhelia sono fermi anche perché ai box, mentre per quanto riguarda Boulaye Dia, Beto e Ademola Lookman potremmo dire che si tratti di sorprese, perché anche il portoghese dell’Udinese aveva sì segnato con regolarità lo scorso anno ma adesso è già praticamente allo stesso livello di tutta la passata stagione. Vedremo allora come cambierà la classifica marcatori di Serie A con le partite della 15^ giornata, tra poco sarà davvero arrivato il momento di tornare in campo…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 15^ GIORNATA

8 gol: Victor Osimhen (Napoli)

7 gol: Marko Arnautovic (Bologna), Lautaro Martinez (Inter)

6 gol: Ciro Immobile (Lazio), Dusan Vlahovic (Juventus), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Boulaye Dia (Salernitana); Beto (Udinese), Ademola Lookman (Atalanta)

5 gol: Paulo Dybala (Roma), Olivier Giroud (Milan), Rafael Leao (Milan), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Barella (Inter), M’Bala Nzola (Spezia)











