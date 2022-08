Classifica marcatori Serie A/ I capocannonieri sono Kvaratskhelia e Vlahovic

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: VLAHOVIC IN FUGA?

La classifica marcatori di Serie A vede al momento la strana coppia formata dal georgiano Khvicha Kvaratskhelia e dal serbo Dusan Vlahovic condividere il titolo di capocannoniere dopo le prime tre giornate del massimo campionato. Soprattutto il serbo della Juventus naturalmente non nasconde l’ambizione di insidiare il trono del gol del capocannoniere in carica che è invece Ciro Immobile, autore nella Serie A 2021-2022 di 27 gol grazie ai quali ha staccato con il passare delle giornate proprio Dusan Vlahovic, che quindi proverà a migliorare il secondo posto dello scorso campionato.

Vlahovic adesso potrà vantare su una maggiore esperienza in maglia bianconera, che di sicuro non è stata semplice nei suoi primi sei mesi, anche se a servire il serbo non ci sarà più Paulo Dybala, passato alla Roma – ma si attende naturalmente in tal senso il ritorno di Angel Di Maria. Il nome francamente inaspettato è invece ovviamente quello del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, nuovo acquisto del Napoli che si è messo subito in evidenza diventando in questo modo una certezza per Luciano Spalletti e chissà se continuerà a segnare a raffica.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI ALTRI PRETENDENTI

Nella classifica marcatori di Serie A, ecco dunque in evidenza Dusan Vlahovic e Khvicha Kvaratskhelia con i loro 3 gol a testa, tuttavia ci sono poi ben sei giocatori che hanno segnato due gol a testa. Fra loro anche Victor Osimhen, che naturalmente del Napoli dovrebbe essere alla lunga il migliore marcatore, più un altro big del nostro campionato, cioè Lautaro Martinez, che non ha affatto patito il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku anche se contro la Cremonese dovrà fare a meno del belga, con l’Inter che dovrebbe quindi rispolverare Edin Dzeko.

La classifica marcatori di Serie A vede poi a quota due gol segnati anche Ante Rebic grazie alla doppietta del croato del Milan alla prima giornata, inoltre gli attaccanti di riferimento di tre squadre medio-piccole che stanno già dando un contributo molto importante alla causa dei propri colori. Parliamo di due attaccanti confermati quali Marko Arnautovic al Bologna e M’Bala Nzola allo Spezia, mentre per il Verona ecco Thomas Henry, che si è spostato nel Veneto da Venezia a Verona per aiutare l’Hellas che in estate ha cambiato pelle.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

3 gol: Vlahovic (Juventus), Kvaratskhelia (Napoli)

2 gol: Arnautovic (Bologna), Lautaro Martinez (Inter), Rebic (Milan), Osimhen (Napoli), Nzola (Spezia), Henry (Verona)











