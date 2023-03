Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Osimhen, segue Lautaro (27^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: TUTTI DIETRO OSIMHEN

La classifica marcatori di Serie A inizia a farci compagnia già venerdì 17 marzo, quando saranno in programma le prime due partite della 27^ giornata. Victor Osimhen continua a volare in testa, come capocannoniere di un torneo che presto potrebbe incoronarlo re dei bomber: sono 19 i gol segnati dal nigeriano che sta facendo volare il Napoli verso uno scudetto sempre più vicino, il prossimo gol dunque potrebbe rappresentare per Osimhen il numero 20 e con lui avanza anche Khvicha Kvaratskhelia, una coppia gol da 31 gol che non è al primo posto in Europa solo perché in Premier League gioca un certo Erling Haaland.

Alle spalle di Osimhen è comunque bagarre nella classifica marcatori di Serie A, perché c’è in ballo il secondo posto: Lautaro Martinez affronta la Juventus e vuole difendere la sua piazza d’onore (14 gol), a quota 12 troviamo un M’Bala Nzola in crescita costante affiancato ad Ademola Lookman che invece si è fermato da tempo, come del resto tutta l’Atalanta che a questo punto, oltre a essere lontana dalla possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League, rischia addirittura di vedersi sorpassata dalla Juventus che è penalizzata di 15 punti. Come cambierà la classifica marcatori di Serie A dopo la 27^ giornata lo scopriremo presto…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque la classifica marcatori di Serie A entra nella sua 27^ giornata con Osimhen sempre più capocannoniere: al Napoli un bomber del genere mancava dai tempi in cui Dries Mertens era stato messo al centro dell’attacco da Maurizio Sarri, intuizione nell’emergenza del grave infortunio occorso ad Arkadiusz Milik, ed era stato lui a rivelarsi contro ogni previsione il vero erede di Gonzalo Higuain, che con la maglia del Napoli ha vinto la classifica marcatori di Serie A timbrando anche il record di gol per singola stagione (poi eguagliato da Ciro Immobile).

Il Pipita tuttavia non ha condotto i partenopei alla terra promessa, come invece Osimhen e Kvaratskhelia stanno facendo. L’appuntamento con il ventesimo gol in campionato per il capocannoniere potrebbe arrivare domenica pomeriggio, quando il Napoli sarà ospite del Torino; a proposito del passato, contro i granata Mertens aveva segnato uno dei gol più belli in Serie A con uno straordinario pallonetto, dunque vedremo se Osimhen saprà replicarlo con una rete che sarebbe a suo modo storica, e che potrebbe consentire un ulteriore passo verso uno scudetto ormai archiviato.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 27^ GIORNATA

19 gol: Victor Osimhen (Napoli)

14 gol: Lautaro Martinez (Inter)

12 gol: M’Bala Nzola (Spezia), Ademola Lookman (Atalanta)

11 gol: Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

9 gol: Paulo Dybala (Roma), Ciro Immobile (Lazio), Boulaye Dia (Salernitana)

8 gol: Marko Arnautovic (Bologna), Dusan Vlahovic (Juventus), Mattia Zaccagni (Lazio), Olivier Giroud (Milan), Rafael Leao (Milan), Beto (Udinese)











