CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Osimhen capocannoniere, Immobile ha grandi numeri

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: I NUMERI DI IMMOBILE

Ciro Immobile merita un ulteriore approfondimento parlando della classifica marcatori di Serie A. L’Immobile della Lazio merita solamente complimenti perché i suoi numeri sono fenomenali, con 190 gol segnati in 275 presenze (compreso il gol contro il Lecce di mercoledì pomeriggio) e una leggenda quale Silvio Piola superato sia per il numero complessivo di reti segnate sia per i gol in Serie A con la maglia biancoceleste. Immobile ha scritto dunque la storia della Lazio, ma anche del nostro campionato.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Osimhen, Beto si sta confermando

Già capocannoniere della Serie A per tre precedenti volte, due con la Lazio nelle stagioni 2017-2018 (a pari merito con Mauro Icardi) e 2019-2020 con il record dei 36 gol, ma in precedenza anche con il Torino nel 2013-2014, il poker calato l’anno scorso con altri 27 gol è stato leggendario e mette Immobile solitario al secondo posto di tutti i tempi in scia ai cinque titoli di Gunnar Nordahl, che da ormai 70 anni è il principale punto di riferimento per ogni attaccante della Serie A italiana con la sua cinquina di troni da capocannoniere nella massima categoria. Inoltre con il gol di Lecce ecco che Ciro Immobile ha toccato quota 189 gol in Serie A, staccando Giuseppe Signori, Alessandro Del Piero e Alberto Gilardino per prendersi il nono posto solitario. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Osimhen capocannoniere, il fattore infortuni...

DZEKO PUNTA LA VETTA!

La classifica marcatori di Serie A vede sempre al comando il nigeriano Victor Osimhen e quindi virtualmente capocannoniere dopo le prime sedici giornate del massimo campionato, anche se naturalmente per Osimhen e per tutto il Napoli il campionato non è ricominciato bene dopo la lunghissima sosta per i Mondiali a causa della sconfitta contro l’Inter, la prima per i partenopei nella Serie A 2022-2023. Il centravanti del Napoli è rimasto a secco mercoledì sera a San Siro come tutto il Napoli, fatto che sicuramente costituisce una notizia, dal momento che la formazione di Luciano Spalletti è solitamente una vera e propria macchina da gol.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Capocannoniere Osimhen, Beto cerca la conferma

In seconda posizione troviamo una coppia formata dall’attaccante austriaco Marko Arnautovic del Bologna e dall’angolano M’Bala Nzola dello Spezia, che invece esemplificano naturalmente un altro tipo di giocatore nella classifica marcatori di Serie A, cioè il bomber di riferimento che catalizza il gioco di una squadra medio-piccola; anche per Arnautovic e Nzola i numeri sono eccellenti, a Bologna e La Spezia naturalmente confidano moltissimo sui loro attaccanti di punta per disputare un buon campionato anche nella seconda metà del torneo e Nzola ha cominciato bene il 2023 grazie al gol segnato contro l’Atalanta.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI ALTRI PRETENDENTI

Nella classifica marcatori di Serie A vogliamo mettere poi in evidenza anche altri giocatori che occupano le posizioni di rilievo appena alle spalle del capocannoniere Osimhen e della coppia Arnautovic-Nzola, cioè naturalmente gli attaccanti a quota sette gol segnati. Un riferimento doveroso va fatto alla coppia formata dall’argentino Lautaro Martinez e dal bosniaco Edin Dzeko dell’Inter, che condividono il ruolo di migliore attaccante in campionato dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Lautaro Martinez è fresco campione del Mondo grazie al trionfo iridato della sua Argentina nella leggendaria finale dei Mondiali contro la Francia, Dzeko invece ha firmato la vittoria contro il Napoli, di fondamentale importanza per il sogno tricolore dei nerazzurri.

In compagnia di Lautaro Martinez e Dzeko a quota sette gol nella classifica marcatori di Serie A ci sono il nigeriano Ademola Lookman dell’Atalanta, al primo anno nella nostra Serie A ma subito il nuovo attaccante principe della Dea di Gian Piero Gasperini. Sono arrivati a quota sette gol mercoledì altri due nomi molto illustri nella classifica marcatori, cioè l’onnipresente Ciro Immobile, sempre punto di riferimento dell’attacco della Lazio nonostante la sconfitta incassata a Lecce, e il portoghese Rafael Leao, protagonista della vittoria del Milan a Salerno e migliore attaccante dei campioni d’Italia in carica.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

9 gol: Osimhen (Napoli)

8 gol: Arnautovic (Bologna), Nzola (Spezia)

7 gol: Lookman (Atalanta), Dzeko (Inter), Lautaro Martinez (Inter), Immobile (Lazio), Leao (Milan)

6 gol: Vlahovic (Juventus), Kvaratskhelia (Napoli), Dia (Salernitana), Beto (Udinese)











© RIPRODUZIONE RISERVATA