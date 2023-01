Video/ Inter Napoli (1-0) gol e highlights: Dzeko ancora decisivo a quasi 37 anni!

Per chi si stava chiedendo se una sosta così lunga poteva essere deleteria per una squadra che prima del mondiale in Qatar viaggiava a livelli record, il video Inter Napoli 1-0 del big match della 16^ giornata di Serie A ha subito chiarito che il campionato è tutt’altro che chiuso, anzi. L’Inter ha dimostrato che il Napoli non è così invincibile come si credeva a metà novembre, il gol di Džeko che ha fatto esplodere il Meazza è stato festeggiato non soltanto dai nerazzurri che in caso di sconfitta avrebbero definitivamente perso il treno per lo scudetto, ma anche e soprattutto dai rossoneri. Grazie alla prima battuta d’arresto dei partenopei, infatti, il Milan si è avvicinato alla capolista portandosi a cinque lunghezze dalla corazzata di Spalletti, stesso discorso per la Juventus che battendo in extremis la Cremonese ora si trova a -7 dalla vetta.

Dal canto suo, la Beneamata resta da sola al quarto posto, lasciandosi dietro le romane. In sostanza si stanno ristabilendo le gerarchie che avevamo pronosticato lo scorso agosto quando giocavamo a stilare la classifica sotto l’ombrellone e il sole cocente. Tutte le big adesso sono davanti e non sarà facile scalzarle, i posti per la prossima Champions League sembrano già prenotati salvo colpi di scena e sentenze del Tribunale che potrebbero punire i bianconeri per la storia delle plusvalenze, che ha costretto il CDA presieduto da Andrea Agnelli a fare un passo indietro.

VIDEO INTER NAPOLI 1-0, I PROTAGONISTI

Luciano Spalletti non era più abituato a perdere in campionato: “I giocatori dell’Inter ci venivano sempre addosso e non è stato facile per noi esprimere il nostro gioco, dovevamo essere più bravi a destreggiarci nei contrasti, non abbiamo fatto girare palla come al solito, i centrocampisti nerazzurri erano sempre in vantaggio sui terzini partenopei. Per il resto qualcuno era un po’ sottotono, non è stato facile ripartire a mille dopo una sosta così lunga”.

Edin Džeko compirà 37 anni il prossimo 17 marzo, eppure il bosniaco è ancora una garanzia nelle sfide decisive: “Ero un po’ affaticato e in preda ai crampi, oggi il campo era molto pesante ma niente di preoccupante, solo un po’ di stanchezza, state tranquilli. Abbiamo pensato solamente a strappare i tre punti, non ci interessava il campionato. Il Napoli è una squadra che palleggia molto bene e lo ha dimostrato anche stasera, da parte nostra non dovevamo perdere la lucidità ma rimanere sempre compatti e sul pezzo. Il mio segreto? Lavorare tutti i giorni perché senza l’impegno costante non si va da nessuna parte. Giocare assieme a Lukaku? Nessun problema, ho sempre pensato che i top player possano condividere il campo”. Simone Inzaghi tesse le lodi dell’indiscusso Man of the Match, va però ricordato che Onana ha salvato il risultato con una parata decisiva al 90′ su Raspadori: “Džeko sta facendo benissimo, è un giocatore tecnicamente e fisicamente formidabile. Questa è la terza vittoria di fila per noi ma siamo ancora indietro rispetto alle altre big, sono comunque orgoglioso dei ragazzi che in campo si sono aiutati a vicenda, inoltre abbiamo un grandissimo pubblico e anche per i tifosi abbiamo il dovere di proseguire la nostra rincorsa al vertice”.

VIDEO INTER NAPOLI 1-0, IL TABELLINO

INTER-NAPOLI 1-0 (0-0)

INTER (3-5-2): Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian (76′ Dumfries), Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan (83′ Gagliardini), Dimarco (64′ Gosens); Džeko (76′ Correa), Lukaku (64′ Lautaro Martínez). All. Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa (76′ Ndombele), Lobotka (85′ Simeone), Zielinski (65′ Raspadori); Politano (65′ Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia (76′ Elmas). All. Luciano Spalletti.

ARBITRO: Simone Sozza (Sez. di Seregno).

AMMONITI: 27′ Džeko (I), 84′ Barella (I), 85′ Di Lorenzo (N), 87′ Dumfries (I), 88′ Kim (N).

RECUPERO: 0′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 56′ Džeko (I).

