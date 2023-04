CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Osimhen capocannoniere, Zaccagni in grande spolvero

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IN GRANDE SPOLVERO

Mattia Zaccagni è un altro nome di spicco nella classifica marcatori di Serie A, dal momento che si tratta dell’unico giocatore italiano già in doppia cifra esattamente a pari merito con il compagno di squadra Ciro Immobile (che però sappiamo essere infortunato) con dieci gol a testa segnati per la Lazio, ai quali Zaccagni aggiunge anche sei assist. Insomma, numeri che ci fanno dire come una convocazione in Nazionale sarebbe francamente doverosa, al netto delle questioni che hanno portato il c.t. Roberto Mancini a non chiamarlo per gli impegni di marzo.

I numeri sono dalla parte di Zaccagni, soprattutto in un periodo storico così complicato per gli attaccanti italiani. Per quanto riguarda l’ex Verona, sottolineiamo che in campionato in media Zaccagni segna un gol ogni 217 minuti giocati, dato eccellente per chi non è un attaccante “puro” di professione. Inoltre, anche il momento di forma è eccellente per Zaccagni, che nelle ultime quattro giornate di campionato ha segnato due gol e fornito altrettanti assist per reti di compagni di squadra – e la Lazio ha sempre vinto… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OSIMHEN IN FUGA

La classifica marcatori di Serie A vede sempre saldamente al comando il nigeriano Victor Osimhen, che salvo clamorose rimonte sembra già inattaccabile nel ruolo di capocannoniere dopo le precedenti trenta giornate del massimo campionato come saldo è il primato del Napoli nella classifica che più conta. Insomma, sotto ogni punto di vista questa per Osimhen e per tutto il Napoli promette di essere una stagione memorabile. Parlando a livello individuale, Osimhen ormai ha messo alle spalle l’infortunio ed è tornato a segnare in Champions League, anche se ciò non è bastato ad evitare l’eliminazione, inoltre resta netto il suo dominio nella classifica marcatori di Serie A con i gol in precedenza segnati con impressionante costanza ad ogni giornata, fino a toccare quota 21 gol già al proprio attivo in questo campionato.

Nella classifica marcatori di Serie A troviamo poi al secondo posto un altro attaccante di spicco del campionato italiano e fresco campione del Mondo con l’Argentina. Il riferimento va ovviamente a Lautaro Martinez, il Toro argentino che a dicembre ha vinto il Mondiale e poi è tornato all’Inter con la carica di questo trionfo. In seguito tuttavia è cominciato un periodo decisamente più negativo, l’Inter ha un rendimento a due facce con vari problemi soprattutto in campionato, dove Lautaro Martinez è fermo ormai da tempo a quota 14 gol, che rendono decisamente complicato immaginare l’avvicinamento ad Osimhen nella classifica marcatori di Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI ALTRI PRETENDENTI

Attenzione poi ad alcuni nomi intriganti nella classifica marcatori di Serie A, almeno per quanto riguarda la lotta verosimilmente per il secondo posto. Immediatamente alle spalle di Lautaro Martinez c’è il connazionale di Victor Osimhen, cioè l’altro nigeriano Ademola Lookman, l’attaccante dell’Atalanta che nel mese di gennaio ha fatto faville con addirittura cinque gol in campionato, punta di diamante della Dea di Gian Piero Gasperini, che però poi si è sostanzialmente fermato ma comunque è sul terzo gradino del podio con 13 gol, dal momento che alle spalle di Osimhen nessuno sta segnando con continuità in questo campionato.

A pari merito con Lookman c’è un altro africano, cioè M’Bala Nzola, che è un altro nome di spicco nella classifica marcatori di Serie A, per il bene dello Spezia che si gode un attaccante con già ben tredici gol al proprio attivo in questo campionato, una risorsa di fondamentale importanza nella corsa verso la salvezza che vede ancora invischiati i liguri, anche se in questo momento con il quartultimo posto lo Spezia sarebbe salvo. L’attaccante angolano classe 1996 è fondamentale per lo Spezia: in campionato M’Bala Nzola segna al ritmo di un gol ogni 167 minuti giocati. Questi sono allora i quattro nomi sul podio per il titolo di capocannoniere, la classifica marcatori della Serie A 2022-2023 tuttavia sembra avere già emesso il suo verdetto.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

21 gol: Osimhen (Napoli)

14 gol: Lautaro Martinez (Inter)

13 gol: Lookman (Atalanta), Nzola (Spezia)

12 gol: Kvaratskhelia (Napoli)

11 gol: Dybala (Roma)

10 gol: Zaccagni e Immobile (Lazio), Leao (Milan), Dia (Salernitana), Beto (Udinese)











