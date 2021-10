CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Capocannoniere Immobile: chi segna dalla difesa?

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: DALLA DIFESA

Il successo dell’Inter occorso solo pochi giorni fa contro l’Empoli, occorso grazie alle reti di Dimarco e D’Ambrosio (di fatto entrati ora nella classifica marcatori della Serie A), ci da l’occasione di parlare pure delle reti arrivate non già dai reparti offensivi ma da quelli arretrati dei vari club: quanti difensori dunque si stanno rendendo protagonisti nella battaglia per il titolo di capocannoniere del campionato? Ovviamente la risposta, scontata, è “non moltissimi” ma vediamo quali sono.

Classifica alla mano vediamo che tra i difensori centrali della serie A chi si è messo in luce a suon di gol è il genoano Criscito, che pure è già andato a segno ben 4 volte: con cui anche i napoletani Koulibaly e Rrahmani come il giallorosso Ibanez e il doriano Yoshida, senza dimenticare Theate del Bologna e Skriniar dell’Inter, tutti a quota 2 reti. Ovviamente i numeri si allargano se parliamo degli esterni, all’occorrenza anche avanzati in campo: in tal senso ecco Dimarco, Bastoni e Hickey, con due reti a testa per la corsia mancina, come Faraoni, De Silvestri e Calabria per quella a destra. (agg Michela Colombo)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SI PARTE CON IMMOBILE…

Siamo alla vigilia di un nuovo turno per il primo campionato nazionale e tocca ora dare un occhio anche alla classifica dei marcatori della Serie A, così come ci si presenta alla vigilia della undicesima giornata del turno di andata della stagione 2021-22. A dominare questa speciale graduatoria e dunque potendo ancora vantar il titolo di capocannoniere, pure dopo un intenso turno infrasettimanale è senza dubbio il bomber della Lazio Ciro Immobile, di certo tra i primi indiziati alla vittoria della Scarpa d’oro anche quest’anno. L’attaccante biancoceleste ha subito regalato scintille, per la gioia dei fan dl club laziale e alla vigilia della 11^ giornata di serie A pure registra ben otto gol segnati fin qui.

Un ottimo bottino da parte di Immobile, che pure non è cresciuto nell’ultimo turno di campionato (pure il bomber era andato a segno solo sette giorni fa col Verona): poco male visto che neppure il suo diretto rivale nella classifica dei marcatori della Serie A, il nerazzurro Edin Dzeko avuto fortuna e dunque il distacco, sia minimo, è stato conservato. Ma chissà che cosa succederà nella 11^ giornata: la Lazio di Immobile, lo ricordiamo, dovrà affrontare un duro scontro con l’Atalanta, mentre Dzeko e al sua Inter potrebbero ben brillare (e approfittare) a spese dell’Udinese questo fine settimana.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ALLE SPALLE DI IMMOBILE E DZEKO

Alla vigilia della della 12^ giornata di campionato, pure vediamo che ancora la concorrenza nella classifica dei marcatori della Serie A è grande e il capocannoniere Immobile non può certo stasera tranquillo. Abbiamo appunto accennato a Edin Dzeko come primo rivale del bomber laziale e di fatto il bosniaco lo segue in lista con ben sette gol e dunque uno solo di distacco. Dietro però ancora la concorrenza si fa vastissima, considerato che sono ben tre i giocatori che in questa prima parte della stagione hanno messo da parte ben sei marcature e che pure avranno oggi ottimo chance di scalare la vetta: facciamo riferimento a Joao Pedro del Cagliari e a Simeone del Verona (che ne aveva segnati 4 alla Lazio solo sette giorni fa) come pure a Destro del Genoa.

Ancora nella lista dei marcatori della Serie A, anche alla vigilia della 11^ giornata di campionato non sono pochi pure chi risiede appena sotto il podio, con ben 5 gol segnati: e tutti questi pure nutrono ambizioni da altissima classifica. È il caso del capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, fresco di rete contro il Cagliari, ma pure Zapata dell’Atalanta e Lautaro Martinez dell’Inter senza trascurare un bomber in gran forma come è Vlahovic, e il campano Victor Osimhen.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

8 gol: Immobile (Lazio)

7 gol: Dzeko (Inter)

6 gol: Joao Pedro (Cagliari), Destro (Genoa), Simeone (Verona)

5 gol: Lautaro Martinez (Inter), Osimhen (Napoli), Vlahovic (Fiorentina), Pellegrini (Roma), Zapata (Atalanta)



