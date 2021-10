Video/ Cagliari Roma (1-2): highlights e gol. Pellegrini salva Mourinho!

VIDEO CAGLIARI-ROMA (1-2) LA SINTESI

Alla Unipol Domus la Roma supera in trasferta ed in rimonta il Cagliari per 2 a 1. Nel primo tempo sono gli ospiti guidati dal tecnico Mourinho a tentare di affacciarsi in avanti già al 2′ ma padroni di casa allenati da mister Mazzarri si rendono pericolosi all’8′ quando la conclusione di Bellanova si stampa contro la traversa della porta difesa da Rui Patricio. I giallorossi tornano a proporsi in zona offensiva al 15′ con il colpo di testa alto sopra la traversa da corner di Cristante oltre che al 17′ con Zaniolo, intercettato da Carboni dopo l’errore commesso da Marin.

Verso la mezz’ora i rossoblu guadagnano il primo angolo della loro sfida senza essere in grado di sfruttarlo correttamente, scatenenando l’ira di Pavoletti. Nel finale del primo tempo i capitolini infiammano la partita con Abraham, contrastato in calcio d’angolo da Ceppitelli al 33′ e comprensibilmente poco reattivo sul cross di Vina ribattuto da Cragno coi pugni contro il suo petto al 35′. I sardi mancano una chance al 41′ con Veretout ad interrompere la fiammata di Lykogiannis cercando Pavoletti e sul fronte opposto Zaniolo, dalla distanza, calcia a lato della porta al 45’+2′.

LA RIPRESA

Nella ripresa il Cagliari ne ha di più e dopo l’opportunità fallita al 49′ da Joao Pedro riesce a passare in vantaggio verso il 53′ grazie alla rete messa a segno da Pavoletti, capitalizzando una carambola sul mancato controllo di Bellanova. Il tempo passa e la Roma suona la carica con i neo entrati El Shaarawy in rovesciata al 56′ ed Afena a 61′ senza dimenticare il solito Zaniolo al 62′ e la nuova traversa colta da Pellegrini al 67′.

Il pareggio arriva in ogni caso al 71′ per merito di Ibanez, autore di un bel colpo di testa a lambire il palo prima di insaccarsi alle spalle di Cragno, ed è Pellegrini a completare il sorpasso definitivo al 78′ direttamente su calcio di punizione. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo decimo turno di campionato permettono alla Roma di salire a quota 19 nella classifica della Serie A mentre il Cagliari non si muove, rimanendo fermo con i suoi 6 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Roma abbia sostanzialmente meritato di ottenere questo successo a cominciare per esempio dal miglior possesso palla finale registrato, ovvero il 59%, dato questo supportato da un maggior numero di passaggi completati, 374 contro 233. I giallorossi hanno effettuato più contrasti, 11 a 10, ed in zona offensiva spicca il 22 a 7 nelle conclusioni, nonostante siano state 3 a 5 quelle indirizzate nello specchio della porta, oltre al 114 ad 83 negli attacchi, dei quali 55 a 30 quelli pericolosi.

Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Cagliari è stata la squadra più scorretta a causa del 16 a 14 nel computo dei falli e l’arbitro Ivano Pezzuto, proveniente dalla sezione di Lecce, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Joao Pedro, Lykogiannis, Bellanova da un lato, Zaniolo, Pellegrini, Abraham, Calafiori dall’altro.

IL TABELLINO

Cagliari-Roma 1 a 2 (p.t. 0-0)

Reti: 52′ Pavoletti(C); 71′ Ibanez(R); 78′ Pellegrini(R).

Assist: 52′ Bellanova(C).

CAGLIARI (4-4-2) – Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, R. Marin, A. Grassi(79′ Oliva), Deiola(82′ Keita); Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Walter Mazzarri.

ROMA (4-2-3-1) – Rui Patricio; Karsdorp, G. Mancini, Ibanez, Viña(57′ Afena-Gyan); Cristante, Veretout(90’+1′ Kumbulla); Zaniolo(81′ Calafiori), Lo. Pellegrini, Mkhitaryan(46′ El Shaarawy); Abraham. Allenatore: José Mourinho.

Arbitro: Ivano Pezzuto (sezione di Lecce).

Ammoniti: 38′ Zaniolo(R); 73′ Joao Pedro(C); 77′ Lykogiannis(C); 79′ Pellegrini(R); 79′ Abraham(R); 83′ Calafiori(R); 87′ Bellanova(C).

