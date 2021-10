Classifica marcatori Serie A/ Immobile capocannoniere: Dzeko subito dietro

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: DZEKO PUÒ RIPRENDERSI LA VETTA

Alla vigilia di un nuovo turno per il primo campionato nazionale, ecco che dobbiamo subito controllare la classifica del marcatori della Serie A, dove pure in vista del settimo turno della stagione 2021-22 il capocannoniere è ancora Ciro Immobile. Il bomber della Lazio di Sarri davvero ha cominciato la sua stagione al meglio e allontanato il pericolo Cristiano Ronaldo (tornato al Manchester United in chiusura di mercato estivo) ecco che già si invola verso l’ennesimo titolo di capocannoniere della Serie A.

Il bomber dopo tutto vanta già sei gol e 2 assist vincenti, questi pure arrivati solo domenica scorsa nel derby con la Lazio: segno che l’attaccante risulta sempre decisivo, anche quando non centra lo specchio rivale. A fargli concorrenza dunque non sarà cosa facile in questa stagione 2021-22 della Serie A: ma vediamo chi per ora prova a stargli a ruota, almeno in questi primi turni del campionato.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: C’È DZEKO!

Esaminando dunque la classifica dei marcatori di Serie A alla viglia della settima giornata di campionato, ben vediamo che alle spalle del capocannoniere Immobile la concorrenza per ora non manca. Pronto al secondo gradino della speciale lista infatti troviamo Edin Dzeko, che con la maglia dell’Inter sta offrendo non poche emozioni e già vanta ben 5 gol, di cui l’ultimo firmato contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato.

Ecco pooi al terzo gradino i bomber che hanno messo da parte finora 4 reti e dunque Joao Pedro del Cagliari, ma pure Veretout della Roma, come anche l’altro interista Lautaro Martinez. Sempre a quota 4 gol nella classifica dei marcatori della Sere A anche Destro del Genoa (tre di una mirabile doppietta pochi giorni fa), com anche Osimhen del Napoli e Dusan Vlahovic della Fiorentina, che pure si sfideranno solo domenica alle ore 18.00 tra le mura del Franchi.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

6 gol: Ciro Immobile (Lazio)

5 gol: Edin Dzeko (Inter)

4 gol: Joao Pedro (Cagliari),Lautaro Martinez (Inter), Jordan Veretout (Roma), Dusan Vlahovic (Fiorentina), Victor Osimhen (Napoli). Mattia Destro (Genoa)





