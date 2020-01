Classifica marcatori Serie A/ Immobile capocannoniere, Lukaku e CR7 inseguono

Alla vigilia di una nuova giornata del massimo campionato, la classifica marcatori di Serie A mette sempre in copertina uno scatenato Ciro Immobile, saldamente capocannoniere con addirittura 20 gol segnati nel girone d’andata – nemmeno completo per lui, dal momento che la Lazio deve ancora recuperare la partita contro il Verona. Il ruolino di marcia di Ciro Immobile di conseguenza è davvero impressionante e certamente il rendimento dell’attaccante è uno dei motivi principali alla base dell’eccellente campionato di tutta la Lazio, che settimana scorsa ha vinto anche contro il Napoli proprio grazie a un gol nel finale del solito Immobile, abilissimo a sfruttare il grave errore del portiere avversario Ospina. Tenendo questo ritmo, Immobile potrebbe battere il record di 36 gol di Gonzalo Higuain: sarà un’impresa possibile per il bomber della Nazionale?

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI INSEGUITORI DI IMMOBILE

La piazza d’onore della classifica marcatori di Serie A è occupata a pari merito da Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo. L’attaccante belga dell’Inter e la stella portoghese della Juventus sono a quota 14 gol, rendimento ottimo ma che di fronte ai 20 gol di Immobile al momento non sembra sufficiente per provare a contendere al biancoceleste il titolo di capocannoniere. In ogni caso vanno celebrati questi due campioni che stanno rispondendo nel migliore dei modi alle accuse che hanno ricevuto nei mesi scorsi – Lukaku di essere “scarso” tecnicamente, CR7 di essere invece ormai sul viale del tramonto: i fatti ci dicono per entrambi che la situazione è ben diversa. Citazione d’obbligo anche per Joao Pedro, che occupa il quarto posto a quota 11 gol: nessuno si aspettava il brasiliano a livelli così alti (mai in doppia cifra in Serie A negli scorsi anni), di certo è proprio Joao Pedro il volto più bello del Cagliari di Rolando Maran che però ultimamente è entrato in crisi. Servirà un gol di Joao Pedro per la ripartenza?

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

20 gol: Ciro Immobile (Lazio)

14 gol: Romelu Lukaku (Inter), Cristiano Ronaldo (Juventus)

11 gol: Joao Pedro (Cagliari)

10 gol: Luis Muriel (Atalanta), Lautaro Martinez (Inter)

9 gol: Josip Ilicic (Atalanta), Andrea Belotti (Torino)



