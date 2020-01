Video/ Lazio Napoli (1-0): highlights e gol. Immobile decide la sfida all’82’!

Nella 19^ giornata di campionato si è celebrata la decima vittoria di fila per i biancocelesti di Inzaghi, che ieri sera tra le mura dell’Olimpico, hanno sconfitto i campani di Gattuso col il risultato di 1-0: come si vede nel video di Lazio Napoli è stata dunque una partita speciale per la formazione degli aquilotti (che festeggiano i 120 anni di storia) e del suo capitano Ciro Immobile, sempre più protagonista della classifica dei marcatori di Serie A. Venendo alla partita, ecco che il tutto si è deciso nel secondo tempo: nel primo tempo abbiamo poi osservato una sfida equilibrata ma con pochi squilli da parte di entrambi gli schieramenti. Nella ripresa però il Napoli ha provato a alzare il baricentro, riuscendo anche a creare diverse occasioni da gol, come il palo colpito da Zielinski al 68’. L’episodio che ha deciso però la sfida di Serie A è occorso solo all’82’, quando Ospina combina qualche guaio in area: con prontezza Ciro Immobile ha subito approfittato del pasticcio del numero 1 del Napoli e superando anche l’intervento in extremis di Di Lorenzo, firma il gol della vittoria e il suo numero 20 in questa stagione del campionato. Nel finale ben poche emozioni: il triplice fischio dell’arbitro Orsato ha quindi decretato l’ennesima vittoria della Lazio (sempre più candidata valida per lo scudetto) e il KO per il Napoli di Gattuso, ancora punito dalla cattiva sorte dopo una partita ben giocata.

IL TABELLINO

Lazio-Napoli 1-0 (0-0 pt)

Marcatore: 82′ Immobile (L)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (81′ Berisha), Luis Alberto (90′ Jony), Lulic; Caicedo (64′ Cataldi), Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Silva, André Anderson, Adekanye. All.: Simone Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan (83′ Llorente), Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon (88′ Elmas), Milik, Insigne (91′ Lozano). A disp.: Karnezis, Daniele, Luperto, Tonelli, Gaetano. All.: Gennaro Gattuso

Arbitro: Orsato (sez. di Schio) Ass.: Tegoni-Galetto IV Uomo: Giua V.A.R.: Pairetto A.V.A.R.: Schenone

NOTE. Ammoniti: 27′ Lazzari (L), 38′ Manolas (N), 41′ Lulic (L), 85′ Mario Rui (N)

Recuperi: 2′ pt; 3′ st.

