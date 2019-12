Classifica Marcatori Serie A/ Immobile capocannoniere: Lukaku insegue a – 7

Siamo in vista di una nuova giornata per il primo campionato italiano e certo è arrivato il momento anche controllare che sta accadendo nella classifica dei marcatori della Serie A. Siamo certi infatti che dopo questa 16^ giornata ci saranno non poche novità in questa speciale graduatoria della prima serie del calcio italiano, visto anche i grandi incontri messi in programma per questo weekend. Nell’attesa però per la classifica dei marcatori della Serie A dobbiamo ancora una volta celebrare il volto (e i piedi) di Ciro Immobile, capocannoniere del primo campionato italiano con ben 17 reti firmate fino a qua. Alle spalle del bomber della Lazio, che pure è rimasto a secco nell’ultimo turno (ha sbagliato rigore) , è poi ancora il vuoto alla vigilia del turno: ben distanti rimangono Lukaku e Joao Pedro, che con 10 gol a testa ambiscono però al primo gradino della classifica.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: OLTRE AL PODIO

Benchè alla vigilia della 16^ giornata di campionato è ancora parecchio lo spazio da recuperare per raggiungere il capocannoniere Ciro Immobile, pure nei gradini inferiori della classifica dei marcatori della Serie A non è meno viva la battaglia. Oltre al duello tra Lukaku e Joao Pedro al podio, ecco che rimane ben vicino ai questi due Luis Muriel, che a oggi per l’Atalanta ha segnato in Serie A nove reti e dunque è pronto al sorpasso. Pure però neppure il bomber della Dea può stare tranquillo ma dovrà guardarsi alle spalle, perchè ad appena una rete di distanza nella classifica dei marcatori della Serie A ritroviamo Berardi del Sassuolo e Lautaro Martinez dell’Inter, che hanno segnato 8 gol a testa. Proseguendo segnaliamo infine i nomi di Caputo (Sassuolo), Belotti (Torino) e Cristiano Ronaldo (Juventus) che hanno messo a statistica 7 marcature a testa.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

17 gol: Ciro Immobile (Lazio)

10 gol: Romelu Lukaku (Inter), Joao Pedro (Cagliari)

9 gol: Luis Muriel (Atalanta)

8 gol: Domenico Berardi (Sassuolo), Lautaro Martinez (Inter)

7 gol: Francesco Caputo (Sassuolo), Andrea Belotti (Torino), Cristiano Ronaldo (Juventus)



