Classifica marcatori Serie A/ Immobile, il capocannoniere tallonato da CR7

La classifica marcatori Serie A continua a vivere del grande duello al vertice fra il capocannoniere Ciro Immobile e il suo nobilissimo inseguitore Cristiano Ronaldo. Nel turno infrasettimanale entrambi sono rimasti a secco e di conseguenza la classifica marcatori recita ancora così: Immobile 29 gol e Cristiano Ronaldo 28. Per il capocannoniere il problema è che il digiuno contro l’Udinese ormai non è una novità: dopo la ripartenza è crollato il rendimento di tutta la Lazio e l’uomo simbolo di questo calo è proprio Immobile, che ha trovato la via della rete solamente due volte, contro Fiorentina e Torino, guarda caso le uniche due affermazioni della Lazio di Simone Inzaghi da quando la Serie A è ricominciata. Immobile era rimasto a secco già contro l’Atalanta, poi ha saltato per squalifica la partita contro il Milan e quando è rientrato non ha più fatto gol contro Lecce, Sassuolo e Udinese, fra l’altro avversarie con difese non irresistibili. In questa giornata si cambia registro e in programma c’è la sfida proprio con la Juventus di Cristiano Ronaldo, anche se si dovrà aspettare fino a lunedì sera: l’aria del duello rivitalizzerà Immobile e la Lazio tutta?

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: VERSO IL DUELLO IMMOBILE-CRISTIANO RONALDO

Di certo, adesso Ciro Immobile sente il fiato sul collo di un certo Cristiano Ronaldo, che vuole vincere la classifica marcatori Serie A per completare un tris di lusso con la Premier League e la Liga. Mercoledì sera anche CR7 è rimasto a secco e questo certamente fa notizia, sia perché la Juventus ha comunque segnato tre gol nel pareggio pirotecnico contro il Sassuolo sia perché Cristiano Ronaldo aveva una serie aperta di partite consecutive in gol che era cominciata alla ripresa dopo il lockdown.

Insomma, nonostante il passaggio a vuoto di mercoledì il trend attuale nel duello al vertice della classifica marcatori di Serie A è tutto favorevole a CR7, atteso lunedì da una partita nella quale ha il doppio obiettivo di blindare con una vittoria lo scudetto della Juventus e provare a livello individuale l’aggancio e magari addirittura il sorpasso a Ciro Immobile come capocannoniere della Serie A 2019-2020. In ogni caso questo duello non si risolverà stasera e promette di regalarci ancora tante emozioni, possibilmente sino all’ultima giornata…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 34^ GIORNATA

29 gol: Ciro Immobile (Lazio)

28 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

20 gol: Romelu Lukaku (Inter)

17 gol: Luis Muriel (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari), Francesco Caputo (Sassuolo)

16 gol: Duvan Zapata (Atalanta), Andrea Belotti (Torino)

15 gol: Josip Ilicic (Atalanta), Edin Dzeko (Roma)



