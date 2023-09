CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Capocannoniere Lautaro Martinez, occhio al grande ex (27 settembre 2023)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IL GRANDE EX

Parlando della classifica marcatori di Serie A, abbiamo naturalmente già fatto il nome di Andrea Pinamonti, che ha già segnato ben quattro gol per il Sassuolo nelle prime cinque giornate di campionato. L’attaccante classe 1999 aveva toccato quota 13 gol due campionati fa con l’Empoli, ma il primo anno con il Sassuolo era stato decisamente negativo, chiuso con appena 5 gol in tutto il torneo, una soglia alla quale adesso Andrea Pinamonti è già vicinissimo. Un cambio di marcia che merita dunque un approfondimento, considerando pure che l’allenatore e i compagni di reparto sono rimasti di fatto gli stessi, quindi non si può nemmeno dire che ci siano novità particolari alla base di questo rilancio.

Pinamonti inoltre si merita la copertina perché in questo turno infrasettimanale, dopo la vittoria con gol contro la Juventus, affronterà la “sua” Inter. Il giocatore trentino è infatti cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha fatto il suo debutto in prima squadra e poi vi era tornato nell’anno dello scudetto di Antonio Conte, vincendo quindi il tricolore pur se da riserva. Tornare a San Siro per Pinamonti sarà sicuramente ancora una volta emozionante… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LAUTARO MARTINEZ CAPOCANNONIERE

La classifica marcatori di Serie A comincia a regalarci spunti interessanti, dal momento che abbiamo messo alle spalle cinque giornate di campionato e già incombe la sesta, in turno infrasettimanale. Il capocannoniere è Lautaro Martinez, il capitano dell’Inter che con 5 gol guida la classifica marcatori così come i nerazzurri sono la capolista di Serie A. In campionato in realtà Lautaro Martinez non segna da un paio di problemi, ma questo in realtà non è stato un problema, sia perché l’Inter è sempre a punteggio pieno (e ha pure vinto 5-1 nel derby), sia perché nel frattempo il Toro ha comunque segnato in Champions League.

L’Inter è d’altronde il migliore attacco della Serie A 2023-2024 fino a questo momento, stanno dando in tanti il loro contributo, dal partner d’attacco Marcus Thuram ai centrocampisti, che si sono esaltati soprattutto nel derby (per informazioni chiedere ad Henrikh Mkhitaryan) e anche dalle fasce arrivano contributi, vedi il gol decisivo ad Empoli di Federico Dimarco. Simone Inzaghi però dovrà stare attento a una coperta paradossalmente corta proprio in attacco, a causa dell’infortunio di Marko Arnautovic: servirà dosare molto bene le forze e magari a volte cambiare modulo.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI INSEGUITORI

Continuando a parlare della classifica marcatori Serie A, ecco che a quota 4 gol abbiamo un quartetto di inseguitori che vogliono far sentire il fiato sul collo al capocannoniere Lautaro Martinez. Tra loro ci sono Andrea Pinamonti del Sassuolo, Olivier Giroud del Milan ma soprattutto Federico Chiesa e Dusan Vlahovic della Juventus, che vogliamo mettere al centro della nostra analisi ora, anche perché la sesta giornata di Serie A stasera comincerà con l’anticipo che vedrà proprio la Juventus opposta al Lecce, finora rivelazione della prima parte del campionato.

I numeri sono eccellenti per la coppia che è sicuramente il punto di forza della Juventus di Massimiliano Allegri, che in altri reparti convince meno, come ha mostrato la sconfitta contro il Sassuolo. Per Dusan Vlahovic potremmo parlare di luci e ombre (vedi un rigore sbagliato e il flop al Mapei Stadium), ma i segnali sono migliori rispetto alla scorsa stagione. A fare la differenza però c’è soprattutto Federico Chiesa, che non vedevamo su questi livelli da moltissimo tempo: se fosse sempre questo, in stile trionfo agli Europei, per il suo allenatore Massimiliano Allegri sarebbe davvero una notizia straordinaria.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, PRIME POSIZIONI

5 gol: Lautaro Martinez (Inter)

4 gol: Federico Chiesa, Dusan Vlahovic (Juventus), Olivier Giroud (Milan), Andrea Pinamonti (Sassuolo)











