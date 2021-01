Classifica Marcatori Serie A/ Ronaldo ancora capocannoniere: Immobile vicino

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IN VETTA ANCORA CR7

Siamo alla vigilia di un nuovo intenso weekend dedicato al primo campionato nazionale e tocca allora andare a controllare anche quanto sta accadendo per la classifica dei marcatori della Serie A, in vista delle sfide per la 20^ giornata. Per la prima giornata del turno di ritorno del primo campionato nazionale, ecco che il re del gol, capocannoniere annunciato rimane ancora una volta Cristiano Ronaldo. Il primo bomber della Juventus infatti vanta ancora 15 reti e benché pure sia rimasto a digiuno nell’ultimo turno di Serie A, non possiamo non vedere nel lusitano il protagonista da tenere d’occhio questo fine settimana. Cr7 rimane infatti sempre attaccante in grandissima forma e in vista della sfida di questi sabato contro la Sampdoria, non è da escludere che possa anche ampliare il proprio vantaggio alle sue spalle. In ogni caso il gap nella classifica dei marcatori della Serie A alle spalle del capocannoniere è importante: sono infatti ben due le reti che separano Ronaldo dal primo contendente, ovvero la Scarpa d’oro 2019-20 Ciro Immobile.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ALLE SPALLE DEL CAPOCANNONIERE

Come accennato prima, con Cristiano Ronaldo capocannoniere, il secondo nome nella classifica dei marcatori della Serie A è quello di Ciro Immobile, ex leader assoluto del primo campionato nella scorsa stagione, in termini di gol. L’attaccante della Lazio anche in questa parte della stagione si sta confermando vero gioiello nello spogliatoio di Mister Inzaghi: con 13 gol segnati, di cui l’ultimo occorso solo nel turno precedente, nella sfida tra Lazio e Sassuolo, Immobile è bomber che fa di qualità e costanza il proprio secondo nome. Leggendo la graduatoria ancora, pur vediamo che alle sue spalle resistono ad appena una rete di distanza giocatori come Lukaku dell’Inter e Ibrahimovic del Milan, che hanno segnato 12 gol a testa: due i gol da recuperare invece per Luis Muriel, che per l’Atalanta ha firmato firma 11 reti.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

15 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

13 gol: Immobile (Lazio),

12 gol: Lukaku (Inter), Ibrahimovic (Milan)

11 gol: Muriel (Atalanta)

10 gol: Joao Pedro (Cagliari)

9 gol: Lautaro Martinez (Inter), Belotti (Torino), Nzola (Spezia), Insigne (Napoli), Lozano (Napoli)

8 gol: Mkhitaryan (Roma), Zapata (Atalanta)



