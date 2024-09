CLASSIFICA MOTOGP 2024: VERSO IL GP SAN MARINO MISANO

Con la classifica MotoGp 2024 ci lanciamo verso il secondo appuntamento consecutivo: siamo arrivati al Gp San Marino e sul tracciato di Misano, sabato 7 settembre, avremo la gara sprint a tenerci compagnia in un weekend che, lo ricordiamo, sarà solo il primo su questa pista intitolata a Marco Simoncelli, perché tra due settimane si replicherà anche se in quel caso sarà il Gp Emilia Romagna. Noi qui parliamo della classifica MotoGp 2024: una situazione che ad Aragon si è nuovamente sbilanciata a favore di Jorge Martin, anche se il fine settimana ha visto dominare Marc Marquez che in qualche modo potrebbe essere tornato competitivo per il Mondiale.

Quel che è certo è che adesso nella classifica MotoGp 2024 deve recuperare Pecco Bagnaia: il due volte campione del mondo è stato anche sfortunato ad Aragon, perché nella gara della domenica è incappato in una piazzola sporca che ne ha condizionato la partenza e poi, quando stava recuperando molto bene, si è ritrovato contro Alex Marquez e, al netto di quanto è successo e delle polemiche tra i due, entrambi sono finiti a terra con il risultato che Bagnaia ha ottenuto zero punti, perdendone venti secchi da un Martin che adesso comanda con ancor più margine la classifica MotoGp 2024, la quale comunque rimane del tutto aperta.

CLASSIFICA MOTOGP 2024: BAGNAIA INSEGUE

Nella classifica MotoGp 2024 che ci lancia verso il Gp San Marino 2024 dunque abbiamo Jorge Martin che ha 23 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia: pensando agli otto appuntamenti rimasti (per un totale di 296 punti) e alle grandi rimonte del ducatista, soprattutto quella del 2022 nei confronti di Fabio Quartararo, è più che giusto sostenere che la corsa al Mondiale sia ancora del tutto aperta, non solo per Bagnaia ma anche per chi gli transita alle spalle, vale a dire Marc Marquez ed Enea Bastianini che sono separati solo da un punto, con lo spagnolo che nel weekend perfetto di Aragon ha operato il sorpasso e per il primo posto nella classifica MotoGp 2024 deve recuperare 70 punti.

Tutti gli altri sono chiaramente tagliati fuori: tuttavia Pedro Acosta sembra in ripresa e sta studiando per arrivare ad un momento nel quale potrà davvero contendere il titolo, presumibilmente già l’anno prossimo ma con grande attenzione anche alle ultime gare di questa stagione, perché lui come altri (da Brad Binder a Maverick Viñales, sia pure in calo) potrebbe diventare arbitro indiretto della lotta. A noi interessa soprattutto scoprire se Pecco Bagnaia riuscirà già in questo Gp San Marino a Misano a tornare davanti a Martin o comunque guadagnerà punti importanti, tra poco la pista darà la sua risposta e dunque tocca solo metterci comodi…

CLASSIFICA MOTOGP 2024

1. Jorge Martin (Ducati) 299

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 276

3. Marc Marquez (Ducati) 229

4. Enea Bastianini (Ducati) 228

5. Pedro Acosta (KTM) 148

6. Brad Binder (KTM) 145

7. Maverick Viñales (Aprilia) 139

8. Aleix Espargaro (Aprilia) 119

9. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 112

10. Alex Marquez (Ducati) 104

11. Franco Morbidelli (Ducati) 83

12. Marco Bezzecchi (Ducati) 82

13. Miguel Oliveira (Aprilia) 60

14. Fabio Quartararo (Yamaha) 51

15. Jack Miller (KTM) 47

16. Raul Fernandez (Aprilia) 46

17. Augusto Fernandez (KTM) 20

18. Takaaki Nakagami (Honda) 18

19. Johann Zarco (Honda) 17

20. Alex Rins (Yamaha) 15

21. Joan Mir (Honda) 15

22. Daniel Pedrosa (KTM) 7

23. Pol Espargaro (KTM) 6

24. Luca Marini (Honda) 1