CLASSIFICA MOTOGP 2024: VERSO IL GP INDONESIA

La classifica MotoGp 2024 raddoppia: dopo il Gp Emilia Romagna si torna subito a gareggiare, sabato 28 settembre arriva il Gp Indonesia e attenzione agli orari, perché il fuso è importante e dunque la gara Sprint di oggi sarà già alle 9:00 di casa nostra. Qui si parla di classifica MotoGp 2024: dopo la seconda tappa consecutiva di Misano abbiamo una situazione… di parità, nel senso che quanto accaduto settimana scorsa ha di fatto equilibrato gli avvenimenti del Gp San Marino. Se nella prima occasione Pecco Bagnaia aveva sfruttato l’errore di Jorge Martin, rientrato ai box per cambiare moto durante la pioggia, nella seconda lo spagnolo si è rifatto approfittando dello scivolone del due volte campione del mondo.

CLASSIFICA MOTOGP 2024/ Il Mondiale Piloti: Martin allunga su Bagnaia! (Gp Emilia Romagna 22 settembre)

Risultato: nella classifica MotoGp 2024 Bagnaia aveva portato via 19 punti a Martin, sette giorni più tardi Martin ne ha recuperati 20 su Bagnaia, dunque di fatto pari e patta e lo spagnolo della Ducati Pramac è rimasto al comando riuscendo a rimettere 24 punti tra sé e il grande rivale. Ci ripetiamo per l’ennesima volta: non è assolutamente finita anche perché questo margine si può recuperare anche in una singola gara lunga, ma certamente adesso Pecco avrà anche tanta pressione addosso perché, dopo due rimonte per due Mondiali, non è detto che la terza riesca e Martin si è rivelato essere un osso durissimo. Staremo a vedere…

Classifica MotoGp 2024/ Mondiale piloti Gp San Marino: gran recupero di Bagnaia, ora -7! (8 settembre)

CLASSIFICA MOTOGP 2024: PER BAGNAIA SI FA DURA

Come detto, verso il Gp Indonesia a Mandalika la situazione si fa abbastanza complessa per Pecco Bagnaia nella classifica MotoGp 2024: la questione non si gioca in termini di punti, non ancora, mancano sei weekend al termine e, tra Sprint e gare lunghe, il bottino totale che un pilota può raccogliere è di 222 punti. Per dire: a oggi, il Mondiale potrebbero vincerlo ancora Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez stando alla pura matematica, naturalmente è impossibile ma è per dare l’idea di quanto possa ancora succedere nella classifica MotoGp 2024. Il problema vero è che ovviamente chi sta davanti può anche trovarsi nella condizione di gestire maggiormente.

CLASSIFICA MOTOGP 2024/ Mondiale piloti, Gp Aragon: Martin vola, ora +23 su Bagnaia! (oggi 1 settembre)

Certo a Martin non basterebbe arrivare sempre secondo se il vincitore fosse costantemente Bagnaia – questo anche eliminando le Sprint – ma adesso si trova nella situazione di poter calcolare e lasciare qualcosa in termini di vittoria della singola gara, cosa che invece Pecco può fare meno con la conseguenza di poter andare incontro a degli errori. Le sue cadute sono tre, non pochissime; due quelle di Martin e dunque anche in questo caso i due piloti si equivalgono, ma adesso nella classifica MotoGp 2024 i dettagli, che sono sempre stati importanti, cominciano a essere fondamentali. In più, Enea Bastianini e Marc Marquez tecnicamente ci credono eccome: dunque, anche il Gp Indonesia sarà infuocato…

CLASSIFICA MOTOGP 2024

1. Jorge Martin (Ducati) 341

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 317

3. Enea Bastianini (Ducati) 282

4. Marc Marquez (Ducati) 281

5. Brad Binder (KTM) 165

6. Pedro Acosta (KT;M) 157

7. Maverick Viñales (Aprilia) 149

8. Aleix Espargaro (Aprilia) 127

9. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 121

10. Alex Marquez (Ducati) 121

11. Marco Bezzecchi (Ducati) 108

12. Franco Morbidelli (Ducati) 102

13. Fabio Quartararo (Yamaha) 73

14. Miguel Oliveira (Aprilia) 71

15. Jack Miller (KTM) 58

16. Raul Fernandez (Aprilia) 49

17. Johann Zarco (Honda) 22

18. Takaaki Nakagami (Honda) 21

19. Joan Mir (Honda) 20

20. Augusto Fernandez (KTM) 20

21. Alex Rins (Yamaha) 15

22. Pol Espargaro (KTM) 12

23. Daniel Pedrosa (KTM) 7

24. Luca Marini (Honda) 5

25. Stefan Bradl (Honda) 2