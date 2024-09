DIRETTA MOTOGP STREAMING OGGI: UN PRANZO A TUTTA VELOCITÀ A MISANO

Ci farà compagnia all’ora di pranzo la diretta MotoGp oggi, domenica 22 settembre 2024, perché la gara del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2024 sul circuito di Misano Adriatico si disputerà eccezionalmente alle ore 13.00, per evitare la sovrapposizione con la Formula 1 che si sarebbe creata dal momento che Misano è arrivata a sostituire l’evento che era in programma inizialmente in India e poi in Kazakistan. Entrambe le tappe asiatiche hanno dovuto rinunciare, così eccoci a Misano per la seconda volta, ma appunto un’ora prima del solito. Sarà in anticipo di conseguenza anche il warm-up, che aprirà la diretta MotoGp già alle ore 8.40, mentre la gara si disputerà sulla distanza di 27 giri del Misano World Circuit Marco Simoncelli, per un totale di 114,1 km.

Date le informazioni pratiche, comunque fondamentali per evitare di sbagliare orario, naturalmente aspettiamo la diretta MotoGp con grande ansia (nel senso più positivo del termine) perché abbiamo ancora negli occhi il meraviglioso duello di ieri nella Sprint tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin: Pecco è partito dalla pole position, ma il solito scatto bruciante da parte dello spagnolo ha portato al sorpasso immediato. Bagnaia ha perso qualche decimo di secondo, poi ha ricucito e al primo errore dello spagnolo ne ha approfittato per il contro-sorpasso che ha decretato il successo del campione del Mondo in carica nella diretta MotoGp per la gara breve che tante volte risulta indigesta proprio a Bagnaia.

GP EMILIA ROMAGNA 2024 MISANO: COME SEGUIRE LA DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta tv MotoGp sarà naturalmente garantita anche oggi su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della televisione satellitare con la telecronaca di Guido Meda affiancato da inviati ed opinionisti ma solo per gli abbonati. La notizia infatti è che purtroppo in chiaro su Tv8 i non abbonati potranno seguire il Gran Premio dell’Emilia Romagna solamente in differita dalle ore 15.40, perché pur svolgendosi in Italia questa gara è un recupero e quindi non ne era prevista la visione in chiaro in tempo reale. Per quanto riguarda infine la diretta streaming video MotoGp, sarà fornita come sempre grazie ai servizi di Sky Go o Now Tv.

DIRETTA MOTOGP STREAMING: BAGNAIA VS MARTIN, IN PALIO IL PRIMATO

Il duello che potrebbe caratterizzare anche oggi la diretta MotoGp è ancora più appassionante perché ovviamente è pure la sfida per il titolo mondiale, che dopo la Sprint di ieri ci parla di sole quattro lunghezze di vantaggio per Martin in favore di Bagnaia. Pecco ha battuto lo spagnolo nel giorno di solito preferito da Jorge, che adesso proverà a restituire il favore, ma attenzione anche ad Enea Bastianini, che di solito rende al meglio alla domenica eppure già ieri è stato terzo, arrivando in scia ai due grandi rivali: per lo spettacolo e anche per i colori italiani sarebbe una splendida variabile in più, sperando magari che riesca a togliere qualche punto a Martin.

Il canovaccio potrebbe essere lo stesso, però l’eventuale partenza al fulmicotone del centauro del team Pramac dovrebbe pesare meno sulla distanza completa di gara, che invece potrebbe fare un “favore” a Marc Marquez, che deve risalire dalla settima casella dopo qualifiche tribolate. Ieri nella Sprint ha avuto spazio per risalire solo fino al quarto posto, staremo a vedere se oggi pure il numero 93 potrà inserirsi nella lotta per la vittoria che sicuramente ci esalterà nella diretta MotoGp della gara per il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2024 a Misano!