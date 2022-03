Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti verso il GP Indonesia 2022 a Mandalika

CLASSIFICA MOTOGP: ENEA BASTIANINI VUOLE TENERE LA VETTA!

La classifica MotoGp in vista dell’odierno Gran Premio d’Indonesia 2022, che andrà in scena nella prima mattina italiana sul circuito di Mandalika al debutto nel Circus, coincide naturalmente con l’ordine d’arrivo della prima gara della nuova stagione, quella disputata un paio di settimane fa a Losail. Il leader della classifica del Mondiale Piloti della MotoGp è quindi naturalmente il vincitore del Gran Premio del Qatar e ci fa molto piacere ricordare che si tratta di Enea Bastianini, in sella alla sua Ducati del team Gresini autore di un vero e proprio capolavoro sportivo al debutto stagionale.

Enea Bastianini dunque comanda la classifica MotoGp con 25 punti, il dato per il momento è poco indicativo, ma l’autorevole prestazione di colui che nel 2020 fu campione del Mondo della classe Moto2 autorizza a sperare come minimo che Enea Bastianini possa essere protagonista per tutta la stagione, pur in sella a una moto più “vecchia” e facendo parte di un team satellite. Una curiosità: grazie anche alle vittorie di Andrea Migno e Celestino Vietti, l’Italia si è portata al comando in tutte e tre le classi, come non succedeva dal 1996 con triplo successo al primo GP, guarda caso era l’anno del debutto di Valentino Rossi…

CLASSIFICA MOTOGP: GLI INSEGUITORI

La classifica MotoGp vede quindi un leader inaspettato nella persona di Enea Bastianini, ma dobbiamo dire che l’intero podio del Qatar fu abbastanza sorprendente, con il sudafricano Brad Binder secondo in sella alla sua KTM e in terza posizione la Honda ma con Pol Espargaro, mentre il suo teorico capitano Marc Marquez fu quinto alle spalle anche della Aprilia di Aleix Espargaro, il quale è di conseguenza per il momento alle spalle del fratello Pol anche in questa prima versione della classifica piloti della MotoGp.

Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e il già citato Marc Marquez sono invece per il momento le delusioni nella classifica MotoGp. Come abbiamo già visto, per il numero 93 il problema è essere stato preceduto sul traguardo dal compagno di squadra Pol Espargaro, fatto che non succede spesso per Marquez; Quartararo può dire almeno di essere stato il migliore della Yamaha, ma il suo nono posto indica che la Casa giapponese ha moltissimo da lavorare perché era dietro a tutte le avversarie; Bagnaia infine è caduto, per di più buttando a terra anche Jorge Martin, per cui deve “resettare” al più presto il pessimo inizio per non buttare via il ruolo di leader della Ducati.

CLASSIFICA MOTOGP, MONDIALE PILOTI

1 Enea Bastianini 25

2 Brad Binder 20

3 Pol Espargaro 16

4 Aleix Espargaro 13

5 Marc Marquez 11

6 Joan Mir 10

7 Alex Rins 9

8 Johann Zarco 8

9 Fabio Quartararo 7

10 Takaaki Nakagami 6

11 Franco Morbidelli 5

12 Maverick Vinales 4

13 Luca Marini 3

14 Andrea Dovizioso 2

15 Remy Gardner 1











