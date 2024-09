GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP 2024: A CHI LA POLE POSITION A MANDALIKA?

La trasferta in Oriente porta come conseguenza che la lotta per la pole position sulla griglia di partenza MotoGp oggi, sabato 28 settembre 2024, sarà davvero prestissimo in orario italiano nelle qualifiche del Gran Premio d’Indonesia 2024 a Mandalika. Questo però nulla toglie alle emozioni che potremo vivere, per prima cosa forniamo subito l’elenco dei dieci piloti che sono già qualificati al Q2 in base agli esiti delle pre-qualifiche di ieri: Enea Bastianini, Jorge Martin, Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, Marc Marquez, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio e Maverick Vinales.

Balza subito all’occhio che le prime quattro posizioni della griglia di partenza Motogp sono state suddivise tra la Ducati ufficiale e il team Pramac, per un duello che quindi si annuncia avvincente lungo tutto il weekend, con Bastianini che potrebbe essere un alleato di Bagnaia ma certamente agirà anche per sé stesso, anche perché il sogno iridato non è del tutto chiuso dopo il capolavoro di Misano. Più difficile dire fino a che punto potrà essere protagonista Morbidelli, ma certamente fa piacere ritrovarlo con costanza in posizioni di alto livello, sebbene il paragone con il compagno di squadra Martin non sia fattibile.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP 2024: FOCUS SU FRANCO MORBIDELLI

Per la griglia di partenza MotoGp vogliamo dunque parlare proprio di Franco Morbidelli, un talento che finalmente stiamo ritrovando dopo un lunghissimo periodo difficile. La classe non è in discussione per il pilota romano classe 1994, che è stato campione del Mondo della Moto2 nel 2017 e poi secondo nel Mondiale della MotoGp nel 2020, arrivando davvero a sfiorare il titolo della classe regina nell’anomalo anno del Covid. Da quel momento in poi però niente ha più funzionato per Franco Morbidelli: nel 2021 ci si mise di mezzo anche un infortunio che gli fece saltare cinque gare, ma sono stati tre anni da incubo, fino all’addio alla Yamah per passare all Ducati con il team Pramac in questa stagione.

Anche l’inizio del 2024 però non è stato semplice: zero punti nei primi tre Gran Premi, situazione tosta specie se come compagno di box hai un certo Jorge Martin. La situazione però è poi andata in crescendo e il terzo posto nella sprint di Misano-1 è stato il primo acuto da podio. Staremo dunque a vedere quale ruolo potrà avere Franco Morbidelli nel finale di stagione, a cominciare proprio dalla lotta per la pole position e per le migliori posizioni sulla griglia di partenza MotoGp per il Gran Premio d’Indonesia 2024 oggi…