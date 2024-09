DIRETTA MOTOGP STREAMING: UNA MATTINA A TUTTA VELOCITÀ A MANDALIKA

Bisognerà alzarsi molto presto, ma poi avremo una colazione ad alta velocità e con grandi emozioni grazie alla diretta MotoGp che oggi, sabato 28 settembre, ha in programma qualifiche e sprint del Gran Premio d’Indonesia 2024 sul circuito di Mandalika, una delle aggiunte più recenti al calendario iridato, che ha allungato ancora di più la trasferta in Oriente. Subito gli orari, che quando ci si mettono di mezzo sei ore di fuso orario sono fatalmente più complicati: i 30 minuti delle ultime prove libere avranno inizio già alle ore 4.10 italiane, seguiti dalle due sessioni delle qualifiche, con il Q1 alle ore 4.50 e il Q2 alle ore 5.15. Infine, il pomeriggio locale del sabato per la diretta MotoGp è naturalmente il momento della Sprint, con partenza della gara breve alle ore 9.00 e 13 giri da percorrere sul Pertamina Mandalika International Circuit.

Insomma, la diretta MotoGp promette scintille, anche perché la lotta per il Mondiale è sempre più intensa dopo la seconda gara di Misano, che ha visto Francesco Bagnaia vincere la sprint ma poi cadere durante la gara della domenica, vinta dal suo compagno Enea Bastianini ma con Jorge Martin che sfruttando lo zero di Pecco ha allungato in testa alla classifica. Il campione in carica non può più permettersi passi falsi, intanto ieri nelle pre-qualifiche la Ducati ufficiale ha dato un segnale di forza ma soprattutto con Bastianini, primo con pieno merito, mentre Bagnaia si è portato al quarto posto con un ottimo time attack finale dopo una sessione tuttavia non del tutto convincente.

COME SEGUIRE QUALIFICHE E SPRINT GP INDONESIA 2024 MANDALIKA, MOTOGP IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Con orari purtroppo abbastanza scomodi, come abbiamo visto, ma possiamo ribadire che qualifiche e sprint saranno visibili anche in chiaro, come sempre al sabato per la diretta MotoGp in tv. Di conseguenza il secondo giorno del Gran Premio d’Indonesia 2024 sarà naturalmente visibile su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare, ma anche su Tv8 in tempo reale con l’unica eccezione delle prime libere, di conseguenza la diretta MotoGp in streaming video sarà fruibile per tutti con i servizi della stessa Tv8, oltre che tramite abbonamento a Sky Go o Now Tv.

DIRETTA MOTOGP STREAMING, GP INDONESIA 2024: I TEMI IN COPERTINA

La situazione per il titolo si è dunque complicata per Pecco Bagnaia, che adesso è in maniera speciale sotto i riflettori per la diretta MotoGp. La buona notizia di Misano-2 è che il piemontese era tornato a vincere la sprint e sicuramente sarà fondamentale fare bene anche al sabato da adesso in poi, poi alla domenica in genere Bagnaia è superiore a Martin ma bisognerà evidentemente evitare gli errori, perché altri passi falsi potrebbero essere la pietra tombale sul sogno di un tris iridato. Intanto possiamo osservare che Jorge Martin è partito bene, secondo ieri davanti al compagno di squadra Franco Morbidelli, chiaro segnale della forza anche del team Pramac.

Un ruolo molto importante potrebbe essere giocato da un Enea Bastianini in grande crescita, che già a Misano ha tolto la vittoria e quindi cinque punti a Martin con il duro sorpasso all’ultimo giro che ha tenuto banco negli ultimi giorni nel paddock della MotoGp, impegnato nel lunghissimo trasferimento dalla Romagna all’Indonesia. Il venerdì ha sorriso anche a Marco Bezzecchi, che speriamo quindi di ritrovare protagonista anche nei momenti decisivi, mentre Marc Marquez sembra leggermente più in difficoltà, ma naturalmente non va mai sottovalutato. Adesso però basta parole, conterà solo ciò che succederà in pista con la diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio d’Indonesia 2024 a Mandalika!