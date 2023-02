Classifica Spotify Sanremo 2023/ Il vincitore? Marco Mengoni “solo” terzo. E Lazza…

Il vincitore Marco Mengoni solo terzo nella classifica Spotify Sanremo 2023, vola Lazza con Cenere

Dopo la proclamazione di Marco Mengoni vincitore al Festival di Sanremo 2023, c’è grandissima curiosità di capire come evolve la classifica Spotify per quanto riguarda le canzoni in gara. Ovviamente le riproduzioni continuano anche nelle ore successive alla kermesse e le posizioni dei concorrenti potrebbero variare leggermente nelle prossime ore. E’ bene sottolineare, inoltre, che questa classifica verde non ha alcun legame con quella ufficiale di Sanremo, ma può comunque darci delle indicazioni molto chiare per quanto riguarda il potenziale radiofonico di un brano piuttosto che un altro.

E allora balza all’occhio la prima posizione di Lazza, che con la sua canzone “Cenere” ha fatto scintille in questo Festival di Sanremo 2023, sfiorando la vittoria finale. Un sogno solo accarezzato e alleviato dalla classifica Spotify che appunto lo vede in vetta e saldamente al comando con oltre due milioni di riproduzioni. Segue Mr. Rain in questa particolare classifica, con il pezzo “Supereroi”; al terzo posto, invece, il campione Marco Mengoni con la canzone “Due Vite”.

Classifica Spotify Sanremo 2023, Rosa Chemical cresce dopo il bacio con Fedez

Curioso analizzare anche il resto della classifica Spotify di Sanremo 2023, che non combacia con quella finale della kermesse. Gli ascoltatori della nota piattaforma, evidentemente, hanno gusti differenti rispetto al pubblico televisivo. Dunque la graduatoria prosegue con Madame – Il bene nel Male, Rosa Chemical – Made in Italy (che è avanzato in classifica dopo il bacio con Fedez in diretta), Tananai – Tango, Elodie – Due, Spalsh – Colapesce, Di Martino, Ultimo – Alba e Coma Coese – L’addio.

Insomma non mancano le sorprese nella speciale classifica verde, ma la notizia è che il vincitore Mengoni non è primo. Non sarà un problema per il cantante di Due Vite, considerando che è appena uscito trionfante dall’Ariston. Sul web, intanto, i giovani fan di Lazza rincuorano il rapper per la mancata vittoria in gara, sottolineando l’importanza di primeggiare invece nella classifica Spotify.

