Classifica Tale e quale show 2022 Il Torneo/ Pagelle e vincitore: Antonino è di un altro pianeta

Tale e Quale Show 2022 il torneo, pagelle torneo dei Campioni: Antonino vincitore indiscusso!

Rispetto agli altri concorrenti in gara, Antonino è di un altro pianeta. E giustamente, mette le mani sul titolo di vincitore di Tale e Quale Show 2022 – Torneo dei Campioni. L’ex talento della scuderia De Filippi, incanta con un’esibizione perfetta e offre un fedelissimo Marco Masini. Voto 9. Fuori categoria. Nelle nostre pagelle, al contrario della classifica finale che lo vede scendere in penultima posizione, spicca Dennis Fantina. La sua imitazione di Zarrillo è stata emozionante e ad un certo punto abbiamo pensato che avrebbe potuto persino insidiare Antonino. Voto 8,5.

VINCITORE TORNEO DEI CAMPIONI TALE E QUALE SHOW 2022/ Classifica: Antonino domina!

Valentina Persia chiude invece seconda con Gabriella Ferri. E’ stata molto credibile in tutto il suo percorso a Tale e Quale Show 2022. voto 7. Benissimo Andrea Dianetti, con un’imitazione di alto livello con Damiano dei Maneskin. Gli è mancata, a tratti, un filo di grinta ma in linea generale ha fatto un figurone. Voto 8. Discreta, invece, l’imitazione di Gilles Rocca, che mette il cuore quando fa rivivere Califano. Voto 7. Alotta è molto credibile nei panni di Mia Martini, come testimoniano le emozioni dei giurati. Forse avrebbe meritato una classifica migliore. Voto 7,5.

ANTONINO SPADACCINO È MARCO MASINI, TALE E QUALE SHOW TORNEO 2022/ Goggi: "Lui mette l'anima sul palco"

Tale e Quale Show 2022 il torneo, pagelle e classifica finale: Pretelli deludente, ma il pubblico lo ama

Voti positivi anche per gli altri concorrenti che non sono riusciti a sfondare in cima alla classifica di Tale e Quale Show 2022 il Torneo. Deborah Johnson è senza dubbio graffiante con Tina Turner ed un 7,5 le è persino stretto. I Gemelli di Guidonia nei panni di Bee Gees non sono nulla di diverso da quanto ci saremmo aspettati. Sufficienza piena, senza lode né infamie. Voto 6. Pretelli eccede nell’imitazione, qualunque essa sia, e cade nella macchietta anche con Achille Lauro. Pure lui, tuttavia, si avvicina alla sufficienza e guadagna un 6 finale.

Antonino Spadaccino a Sanremo 2023?/ "Ho un disco pronto, c'è un brano di Malgioglio"

Rosalinda Cannavò è decisamente più interessante, anche se l’emozione fa brutti scherzi quando imita la Michielin. Voto 6,5. Elena Ballerini convincente nella Ruggiero, così come Stefania Orlando non sfigura quando si trasforma in Caterina Caselli. Voto 6 ad entrambe.











