Classifica Tour de France 2019/ La maglia gialla sempre a Alaphilippe (17^ tappa)

Oggi mercoledì 24 luglio 2019 si torna in strada per la 17^ tappa del Tour de France 2019 e anche alla partenza di Port di Gard la maglia gialla da leader sarà sulle spalle di Julian Alaphilippe. Il corridore francese sta man mano avvicinando sempre di più al traguardo degli Champs Elysees, ma di certo non si può dire ancora sicuro e nemmeno al traguardo di oggi di Gap. Intanto però il re della classifica del Tour de France 2019 è ancora lui: il corridore della Deceuninck, pur dopo la tappa di ieri, è in vetta con il crono complessivo di 64H57’30”. Alle sue spalle resiste quindi il campione in carica della Grande Boucle Geraint Thomas, che pure registra ancora il gap di 1’35” sulla maglia gialla. A completare il podio è Kruijswijk con 1’47” da Alaphilippe: praticamente nulla è cambiato ai vertici della classifica del Tour de France dopo la 16^ tappa, se si eccettua il ritiro di Fulgsang, che ha quindi innalzato Richie Porte al decimo gradino ( a +6’30”).

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Alla vigilia della 17^ tappa da Port du Gard a Gap, andiamo quindi a vedere che cosa succede anche nelle altre classifiche che caratterizzano il Tour de France 2019. Partendo da quella a punti, ecco che il leader indiscusso con la maglia verde è ancora una volta l‘ex campione iridato Peter Sagan, che comanda ancora con ben 309 punti, davanti pure al nostro azzurro Elia Viviani. Classifica del Tour de France molto interessante ma che oggi non dovrebbe subire grandi variazioni, visti i solo due Gpm di terza e quarta categoria, è quella riservata agli scalatori. Qui quindi anche al termine della 17^ tappa dovremmo veder vestito a pois Tim Wllens, che comanda la lista con ben 64 punti e un vantaggio di 14 lunghezze su Thibaut Pinot. Ultima ma non per importanza la classifica dei giovani: anche oggi il leader della maglia bianca è Egan Bernal, che comanda con il crono di 64H59’32”.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019 (DOPO LA 16^ TAPPA)

1. Julian Alaphilippe (FRA) 64h57’30”

2. Geraint Thomas (GBR) a 1’35”

3. Steven Kruijswijik (NED) a 1’47”

4. Thibaut Pinot (FRA) a 1’50”

5. Egan Bernal (COL) a 2’02”

6. Emanuel Buchmann (GER) a 2’14”

7. Mikel Landa (SPA) a 4’45”

8. Alejandro Valverde (ESP) a 5’00”

9. Jakob Fulgsang (DEN) a 5’27”

10. Richie Porte (AUS) a 6’30”



