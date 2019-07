Classifica Tour de France 2019/ Alaphilippe ancora in maglia gialla! (16^ tappa)

Dopo il giorno di riposo a Nimes, il Tour de France 2019 riprende da dove c’eravamo fermati solo domenica scorsa e pure la sua classifica principale, che mette in palio l’iconica maglia gialla. Ecco quindi che oggi martedi 23 luglio, alla vigilia della 16^ tappa intorno alla città di Nimes vediamo ancora come leader indiscusso nella classifica del Tour de France 2019 l’idolo di casa, il francese Julian Alaphilippe. Il ciclista della Deceuninck Quick step ora vanta il crono generale di 61H00’22” e se è vero che prima del turno di riposo ha conservato la maglia gialla (che indossa continuativamente dalla ottava tappa), è pure certo che alle sue spalle il vantaggio sui primi avversari si è un poco ridotto. Ecco quindi che troviamo Geraint Thomas ora a solo un minuto e 35” dalla maglia gialla, con a podio Kruijswijk, a 1’47” dalla vetta della classifica del Tour de France 2019.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Prima della 16^ tappa occorre però dare uno sguardo pure alle altre classifiche che caratterizzano il Tour de France 2019 come ad esempio quella a punti, oggi protagonista vista la tipologia di frazione prevista oggi a Nimes. Qui infatti il leader in verde rimane senza alcun dubbio Peter Sagan, con ben 284 punti finora guadagnati. Non dovrebbe invece subire scossoni (salvo casi eccezionali come incidenti e forfait) la graduatoria della corsa gialla riservata agli scalatori, visto che oggi è previsto appena un Gpm ma di sola quarta categoria. Ecco quindi che al traguardo di Nimes Tim Wellens non dovrebbe dubitare di vestire ancora la maglia a pois, visto che il belga conserva 64 punti in classifica. Non scordiamo poi la classifica riservata ai giovani che dona al suo leader la maglia bianca: qui troviamo quindi in vetta il colombiano della Ineos Egan Bernal, che pure vanta un vantaggio importante, di ben 12 minuti e mezzo sui primi avversari come il francese Gaudu.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019 (DOPO LA 15^ TAPPA)

1. Julian Alaphilippe (FRA) 61h00’22”

2. Geraint Thomas (GBR) a 1’35”

3. Steven Kruijswijik (NED) a 1’47”

4. Thibaut Pinot (FRA) a 1’50”

5. Egan Bernal (COL) a 2’02”

6. Emanuel Buchmann (GER) a 2’14”

7. Mikel Landa (SPA) a 4’45”

8. Alejandro Valverde (ESP) a 5’00”

9. Jakob Fulgsang (DEN) a 5’27”

10. Rigoberto Uran (COL) a 5’33”



© RIPRODUZIONE RISERVATA