Classifica Tour de France 2022/ Vingegaard a un passo dalla Maglia Gialla (20^ tappa)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: VINGEGAARD ATTENDE SOLO PARIGI

Jonas Vingegaard è ben piazzato in vetta alla classifica del Tour de France 2022: la Maglia Gialla è ormai definitivamente sua, manca soltanto l’arrivo al traguardo di Parigi di domani per la consegna ufficiale. L’unico che avrebbe potuto insidiarlo è Tadej Pogacar, che ha detenuto il titolo negli ultimi due anni, ma è ormai troppo tardi. In occasione della diciannovesima tappa della corsa lo sloveno è riuscito a guadagnare 5” in virtù dell’arrivo in quinta posizione a discapito del tredicesimo posto del danese. Il gap però è troppo elevato per potere pensare ad un cambiamento. Si tratta infatti di 3’21’’.

Da capire come cambierà la situazione in occasione della ventesima tappa del Tour de France 2022 che si sta svolgendo in queste ore. Una lunga cronometro da Lacapelle a Rocamadour di 40 chilometri. Per larga parte il percorso è pianeggiante e si inizia anche in leggera discesa, quindi possibili alte velocità e alta media oraria, ma nel finale si sale e diventa più difficoltoso. Tadej Pogacar partirà alle 16:58 e Jonas Vingegaard alle ore 17:00.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: LE ALTRE POSIZIONI

Anche le altre posizioni nella classifica del Tour de France 2022 dopo la diciannovesima tappa non sono cambiate, se non per quanto concerne qualche piccola variazione nei tempi. Oltre a Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, anche Geraint Thomas è ormai certo della sua posizione, ovvero la terza. Il podio è ormai decretato. Non è da escludere che nelle posizioni più in basso della top 10 possa cambiare qualcosa, dato che le differenze nei tempi non sono molto lunghe. Non resta che attendere dunque i risultati di questa ventesima tappa per scoprire come si delineerà la classifica generale ad un passo dall’ultimo appuntamento.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: 20^ TAPPA

1. Jonas Vingegaard (DEN) 75h45’44’’

2. Tadej Pogacar (SLO) +3’21’’

3. Geraint Thomas (GBR) +8’00’’

4. David Gaudu (FRA) +11’05’’

5. Nairo Quintana (COL) +13’35’’

6. Louis Meintjes (RSA) +13’43’’

7. Aleksandr Vlasov (RUS) +14’10’’

8. Romain Bardet (FRA) +16’11’’

9. Aleksej Lutsenko (KAZ) +20’24’’

10. Adam Yates (GBR) +20’32’’











