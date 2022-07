Diretta Tour de France 2022/ Streaming video Rai: ultima cronometro! (20^ tappa)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: SFIDA CONTRO IL TEMPO!

La penultima tappa del Tour de France 2022 scatta alle ore 13:05 di sabato 23 luglio, ed è una cronometro: La Capelle Marival-Rocamadour, una corsa contro il tempo anche particolarmente lunga visto che stiamo parlando di oltre 40 chilometri. Per contro, la 20^ tappa del Tour de France 2022 presenta ben poche insidie: tutta pianeggiante, dunque ideale per i cronomen veri e con la possibilità di sistemare qualcosa in termini di classifica generale. Ancora una volta dunque avremo una sfida individuale nel penultimo giorno della Grande Boucle: vedremo quello che succederà.

Chiaramente bisogna tenere conto del fatto che, anche nelle prime posizioni della graduatoria per la maglia gialla, ci sono dei corridori che sono più avvezzi alla cronometro e altri invece che faticheranno; in 40 chilometri di totale pianura però sarà ben difficile strappare distacchi importanti – salvo imprevisti, che possono sempre succedere – e allora laddove i margini siano già definiti potrebbe comunque accadere poco. Staremo a vedere, ora mentre ci apprestiamo a vivere questa giornata possiamo fare qualche rapida considerazione sul percorso della 20^ tappa.

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2022, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la 20^ tappa La Capelle Marival-Rocamadour sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Stefano Rizzato e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2022

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: PERCORSO 20^ TAPPA

Non ci sono assolutamente sorprese nella 20^ tappa del Tour de France 2022. Si parte da La Capelle Marival e si resta sempre in pianura, senza mai salire o scendere se non per dei dislivelli che non si possono nemmeno considerare tali. La cronometro in questa penultima giornata passerà da Aynac e Bio; a Gramat, dopo 22,1 chilometri, è posto il primo intertempo e dunque avremo un rilevamento cronometrico che ci dirà come stiano andando le cose, utile per fare qualche previsione circa il finale.

Il secondo intertempo arriva invece al chilometro 32, presso Couzou; a quel punto, se vogliamo, la strada dopo una lieve discesa sale leggermente, si arriva al Cote de Magès ma stiamo comunque parlando di un tratto da 1,6 chilometri con una pendenza media del 4,7%. Difficile che si possa fare selezione perché non ci sarebbero nemmeno i tempi tecnici per accumulare distacchi importanti, ma magari se c’è un punto in cui il banco possa saltare è quello. Tra poco dunque si correrà la 20^ tappa del Tour de France 2022, non vediamo l’ora di assistere a questa interessante cronometro.

