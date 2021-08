Claudia Capellini e Dalila, fidanzata ed ex Giorgio Panariello/ Più giovani di lui

Claudia Capellini è l’attuale fidanzata di Giorgio Panariello. Classe 1987, originaria di Cremona, fa coppia fissa con l’attore almeno dal 2018, da quando cioè si sono incontrati nel corso di una cena e hanno iniziato a maturare una simpatia reciproca. Tra loro ancora non si parla di matrimonio: Giorgio è il vero ‘scapolo d’oro’ della televisione italiana, ma non è detto che Claudia, in futuro, non possa riuscire a convincerlo.

FRANCESCO, FRATELLO GIORGIO PANARIELLO/ Morì da solo in circostanze misteriose

Prima di lei ci aveva provato Dalila Frassanito, ballerina leccese nata nell”84 che era anche apparsa in uno dei suoi programmi (Panariello sotto l’albero). Dopo 3 anni, però, la loro storia si è conclusa e Giorgio ha deciso di riprovarci con Claudia.

Chi è Claudia Capellini

Claudia Maria Capellini non ha un ruolo in vista nel mondo dello spettacolo. Si occupa infatti di pubbliche relazioni, ma il suo lavoro l’ha portata comunque a conoscere e a frequentare diversi personaggi noti. Uno di questi è proprio Panariello, di 27 anni più grande di lui, mentre invece con la ex (Dalila) c’era una differenza d’età di 24 anni (la distanza anagrafica è più o meno la stessa).

Genitori Giorgio Panariello/ Il dramma: "Io e mio fratello non sapevamo chi fossero"

Le prime voci a proposito della relazione erano circolate diversi anni fa, con qualche foto dei due come coppia pubblicate su alcuni giornali di gossip. In seguito, la Pr era stata avvistata tra il pubblico dell’Arena di Verona all’epoca dello spettacolo di Panariello con Conti e Pieraccioni. Nelle immagini diffuse dal settimanale Chi, Claudia si mostra sorridente durante una giornata di shopping in compagnia dell’attore.

La vita privata di Giorgio Panariello

Claudia Capellini vive a Milano ormai da diversi anni. Oltre a lavorare come Pr in alcuni locali esclusivi, Claudia ha fatto e fa ancora la modella. Insieme a Giorgio ha deciso di vivere la sua relazione lontano dai riflettori, rilasciando raramente interviste al riguardo e dando poco adito ai gossip.

Claudia Maria Capellini, fidanzata Giorgio Panariello/ Sempre più innamorati...

In uno dei suoi rari interventi sull’argomento, l’attore ha dichiarato: “Sono esploso tardi, e ho pensato a me stesso. Fino a 40 anni non avevo una lira, facevo le tv private, non avevo né arte né parte, non sapevo cosa avrei fatto a 41”, si legge sulle pagine del Corriere della Sera. “La mia vita – prosegue – era impegnata a raggiungere quel sogno, quel successo che avevo sempre inseguito. Quando a 40 mi è capitato il mio primo programma tv, è stato tutto un inseguire e un consolidare, sono stato preso da questo tritacarne. Forse se avessi avuto successo prima avrei potuto pensare anche a qualcos’altro”. Questo ‘qualcos’altro’, per inciso, era proprio il progetto di formare una famiglia, progetto che oggi potrebbe concretizzarsi proprio con Claudia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA