Storie Italiane non poteva che aprire oggi con le splendide notizie riguardanti il piccolo Ethan, il bimbo di pochi mesi che era stato portato negli Stati Uniti dal padre il 30 agosto scorso. Claudia Ciampa, la madre del bimbo, si trova all’aeroporto dove sta per prendere l’aereo per andare appunto a Los Angeles insieme alla figlia maggiore, Chiara. La vicenda si è quindi chiusa in tempi molto ridotti nonostante i casi di “rapimento” internazionale sono solitamente molto complicati: il bimbo è stato trovato assieme al padre e sta bene e a breve potrà riabbracciare la mamma.

Gino Cecchettin: “Morte Giulia? Provo dolore ma non odio”/ Eleonora Daniele si commuove in diretta tv

“E’ stata una esperienza incredibile – le parole della donna – mesi molto intensi, stavo al cellulare H24 quindi è stato veramente importante e impegnativo, finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel, spero di ritornare in Italia il più presto possibile con Ethan in braccia”. C’è già stata una udienza lunedì sera attorno alle ore 22:00 in cui si è discusso sull’affidamento e venerdì ci sarà una seconda udienza per capire se Ethan potrà ritornare in Italia, riunendo la famiglia a Natale: “L’affido attualmente è temporaneo per il tempo che ci vorrà per la conclusione delle udienze, non è affido generale quindi, poi si vedrà”, ha aggiunto Claudia Ciampa.

Pierina Paganelli: Valeria Bartolucci indagata/ Minacce a Manuela e alla figlia: “Voglio farla soffrire”

ETHAN RITROVATO NEGLI USA, LA MAMMA: ”MI HA CHIAMATA L’AMBASCIATA”

In collegamento anche la nonna di Ethan che ha invitato Eleonora Daniele a Natale. “Mi ha chiamato l’ambasciata e mi ha detto subito che avevano ritrovato Ethan, subito mi sono messa a computer per un collegamento di Zoom, avevo addirittura due camere perchè temevo si potesse scaricare qualcosa, avevo sia il cellulare che il computer accesi pronti all’uso. L’udienza è durata circa mezz’ora, mi è sembrata molto corretta e mi è sembrata positiva, il quadro mi sembrava molto chiara, mi è sembrato che chiunque potesse capire la situazione in cui ci si trova”.

Margot Sikabonyi/ “Ho iniziato a recitare a 11 anni, il mio amico era il macchinista”

Il padre potrà vedere il bimbo di due ore al giorno in una situazione protetta perchè non è stato ancora scongiurato il rischio di fuga: “Ritireranno i nostri passaporti ma nulla vieta che lui si mette in macchina e se ne va, ha provato a voler incontrare Ethan senza supervisione ma è stato detto assolutamente no”.

ETHAN RITROVATO, LA MAMMA: “CI SPERAVO MA NON ME L’ASPETTAVO”

E ancora: “Io ci speravo si risolvesse così in fretta ma non me l’aspettavo”. In studio a Storie Italiane anche l’avvocato di Claudia Ciampa, Gassani: “Io gli avevo dato un’ultima possibilità, se si fosse fermato prima non sarebbe avvenuto tutto ciò, lui non ne ha voluto sapere”, Eleonora Daniele aggiunge: “Ad un certo punto voleva parlare con me, non si capisce per quale motivo”.

La conduttrice ha quindi voluto fare qualche domanda a Chiara, la figlia maggiore di Claudia nonché sorella di Ethan: “Sono felicissima, vogliamo fargli sentire che l’amiamo, ci è mancato tanto e non vediamo l’ora di vederlo, siamo pronti ad amarlo per tutti quei momenti che non l’abbiamo visto. Sarà impossibile recuperare il tempo perso perchè tre mesi per un bimbo così piccolo sono tanti”.

ETHAN RITROVATO NEGLI USA: “ERO INCREDULA, MOLTO EMOZIONATA”

Claudia Ciampa ha ripreso la parola: “Quando ho saputo di Ethan ero incredula, molto emozionata, ho dovuto un attimo focalizzare, poi ho dovuto cercare voli, organizzare il viaggio per partire immediatamente, è stato incredibile, come un sogno. Lui è stato trovato a casa di amici anziani e malati, in una casa modesta, Eric (il marito ndr) utilizzava l’automobile di amici, l’hanno trovato in macchina con il bimbo con la cintura di sicurezza messa male”.

“L’hanno fermato, hanno allontanato il bimbo e l’hanno portato presso la struttura di assistenti sociali e adesso sono molto più serena. Io l’ho visto un po’ nervoso, sembrava di camuffare ma si vedeva che era un po’ nervoso”. L’avvocato Gassan ha aggiunto: “Il giudice durante l’udienza si è comportata molto bene, tutto è durato tre quarti d’ora, e senza pensarci due volte ha affidato il bimbo alla madre”.