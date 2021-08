Claudia Dionigi è incinta di Lorenzo Riccardi?/ L’ex Uomini e Donne svela tutto

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi formano una delle coppie più belle tra quelle nate nello studio di Uomini e donne. Sempre più innamorati, la coppia non esclude di poter allargare la famiglia. Il sentimento nato nel programma di Maria De Filippi, infatti, è diventato sempre più importante e i due sono diventati inseparabili. Tra Lorenzo e Claudia il rapporto è davvero speciale e i fans sognano di poter vedere presto il loro amore coronato da un figlio.

Beatrice Valli "Io, Marco e i bambini abbiamo il Covid"/ Rivelata data delle nozze

Nelle scorse ore, sul web, si sono così diffusi rumors in merito ad una presunta gravidanza dell’ex corteggiatrice. Rumors nati dopo la pubblicazione di una foto in bikini dalla quale i fans avrebbero notato un pancino sospetto. Di fronte a tali voci, Claudia Dionigi ha deciso d’intervenire sui social per fare chiarezza.

Mattia Marciano, grave lutto: morto il suocero/ L'ex di Uomini e Donne: "Straziante"

Claudia Dionigi smentisce i rumors sulla gravidanza

Con ironia, Claudia Dionigi, sui social, ha svelato la verità sui rumors sulla presunta gravidanza. “No, non sono in dolce attesa. Semplicemente mi sto sfondando di cibo perché mi piace magna”, ha detto con la sua solita schiettezza la fidanzata di Lorenzo Riccardi. “Sarebbe bellissimo”, ha poi aggiunto. Essendo già zia, Claudia Dionigi non ha mai nascosto di desiderare una famiglia con il suo Lorenzo con cui convive da tempo.

Per il momento, però, non c’è nessun figlio in arrivo, ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ammette che ne sarebbe felice qualora dovesse arrivare. La coppia, dunque, allargherà la famiglia presto? I fans lo sperano. Nel frattempo, continuano a seguire le loro vicende quotidiane sui social dove condividono tanto delle loro giornate.

Lucas Peracchi, la sua verità/ "Il nuovo flirt di Mercedesz? Avevo intuito tutto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA