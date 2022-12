Uomini e donne, Claudia Dionigi sta per partorire/ Lorenzo Riccardi: “Ci siamo…”

Claudia Dionigi, gravidanza agli sgoccioli: Lorenzo Riccardi aggiorna i fan

Gravidanza agli sgoccioli per Claudia Dionigi. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne sta per dare alla luce una femminuccia, il primo frutto dell’amore sbocciato al fianco di Lorenzo Riccardi. Proprio in queste ore dovrebbe concretizzarsi il lieto evento, come testimoniano le Instagram stories condivise dall’ex tronista sul suo profilo. “Stamattina sveglia presto, ci stiamo dirigendo verso l’ospedale per fare un’altra visitina di controllo. Vi tengo sempre aggiornati” ha rivelato ai suoi followers nel corso della mattinata, prima di raggiungere l’ospedale.

Armando Incarnato, lite con Antonella e Cristina a Uomini e Donne/ "Nessun bacio..."

E, in una story successiva, ha annunciato l’atteso ricovero: “Ci siamo, l’hanno ricoverata“. L’agitazione per questo importantissimo momento ha inevitabilmente travolto Riccardi, che ha pubblicato un’altra story mentre passeggia nervosamente e con scritto: “Dimmi che hai l’ansia senza dirmi che hai l’ansia“. Una story successiva lo mostra in sala parto, mentre in un video delle ultimissime ore svela: “Ancora niente, siamo qui, Claudietta dorme. Sacco rotto. Adesso aspettiamo tra una contrazione e l’altra“.

Gloria Nicoletti piange per Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne/ "Non provo niente…"

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi in ospedale: ore decisive per il parto

Sarà sicuramente questione di ore e Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi potranno finalmente dare il benvenuto al loro primo bebè. La coppia è in dolce attesa di una femminuccia, pronta ad illuminare le loro vite e con la quale costruire la famiglia che tanto hanno desiderato. La coppia si è conosciuta a Uomini e donne, nel dating show condotto da Maria De Filippi, e da quel momento non si è mai più lasciata. Nel corso dell’estate avevano annunciato la prima gravidanza dell’ex corteggiatrice, svelando che a breve sarebbero diventati genitori.

Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ Il gesto romantico per Paola scatena la reazione di…

Desiderio che presto si avvererà: nelle prossime ore la coppia accoglierà una femminuccia e sarà grande gioia per loro. Intanto Lorenzo Riccardi, come fatto nel corso dell’intera giornata, continua ad aggiornare i suoi numerosissimi followers, anch’essi trepidanti e pronti ad esplodere di gioia per la coppia.













© RIPRODUZIONE RISERVATA