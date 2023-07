Claudia Gerini al Grande Fratello Vip 8?/ Lei rompe il silenzio e svela la verità

Claudia Gerini e i rumors sul Grande Fratello Vip 8

Tanti nomi accostati al Grande Fratello Vip 8, ma finora, nessuna certezza. Il cast, infatti, non è stato ufficializzato e, probabilmente, l’ufficializzazione dei nomi arriverà solo nel corso della prima puntata del reality, esattamente come accaduto con la settima edizione. Tuttavia, nelle scorse ore, alla nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini sono stati accostati anche i nomi di alcuni protagonisti indiscussi del cinema e della fiction italiana.

Secondo una bomba lanciata da Ivan Rota per Dagospia, infatti, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 8 potrebbe esserci anche Claudia Gerini. Una voce che è stata immediatamente commentata dalla stessa attrice che ha rotto il silenzio svelando la verità. Claudia Gerini, dunque, sarà tra le protagoniste della nuov edizione del reality show?

Claudia Gerini smentisce la partecipazione al Grande Fratello Vip 8

Claudia Gerini smentisce la partecipazione al Grande Fratello Vip 8. Intervistata da TAG24, Claudia Gerini ha smentito le voci che stanno circolando: “Io mi trovo in vacanza a Bali e in realtà non sapevo questa cosa, sono molto lusingata che Pier Silvio abbia pensato a me. Immagino che adesso lui abbia tante responsabilità e che voglia dare un taglio diverso al reality”.

Poi ha aggiunto: “Però, io non riuscirei a stare così tanto lontano da casa e dalle mie figlie, alle quali sono molto attaccata e soprattutto ho tanto lavoro cinematografico da svolgere, con un bel po’ di progetti in corso. Non è nei miei progetti, in questo momento, però sono contenta di essere stata considerata in un programma così seguito. Mi cogli completamente impreparata. Dovrei un pochino riflettere”.

