Claudia Gerini e gli ex Simon Clementi, Alessandro Enginoli, Federico Zampaglione/ Come sono i rapporti oggi?

Chi sono tutti gli ex di Claudia Gerini

Simon Clementi, Alessandro Enginoli e Federico Zampaglione sono gli ex di Claudia Gerini. La bravissima attrice e conduttrice non si è mai risparmiata in amore vivendo storie bellissime e tormentate con uomini anche lontanissimi dal mondo dello spettacolo. Sia Simon Clementi che Alessandro Enginoli, infatti, sono estranei al mondo della televisione e dello spettacolo e per questo motivo sono davvero pochissime le informazioni sul loro conto. Quello che possiamo dirvi che sono entrambi due imprenditori e che dal matrimonio con Alessandro Enginoli, l’attrice ha avuto la primogenita Rosa. Successivamente l’attrice si è legata al cantautore Federico Zampaglione dei Tiromancino. Una relazione importante durata dal 2005 al 2016 suggellata anche dalla nascita della seconda figlia Linda. ”

Viaggi di nozze/ Film Rete 4: la passione rock di Carlo Verdone

Proprio l’attrice parlando dei figli ha detto nel salotto di Verissimo: “i figli ti portano maturità, io sono sbocciata come donna. Nel mio caso, mi hanno portato tanto, una crescita personale. Io imparo tanto osservando le mie figlie”. Sull’ex Federico Zampaglione, l’attrice ha rivelato: “sono elastica, sono molto comprensiva e cerco sempre di trovare una soluzione. Sono una ‘problem solver’, mi chiamano per risolvere i problemi. La pazienza? La perdo, mi arrabbio e quando mi incavolo, sono molto brutta. Mi arrabbio, certo, ma penso anche che sia inutile arrabbiarsi. Ho un temperamento particolare”.

Claudia Gerini/ "Indifferenza e disconnessione, viviamo tramonto di una una civiltà"

Claudia Gerini e i rapporti con gli ex Simon Clementi, Alessandro Enginoli e Federico Zampaglione

Nonostante siano finite tutte le sue storia d’amore, Claudia Gerini ha mantenuto un buon rapporto con tutti i suoi ex Simon Clementi, Alessandro Enginoli e Federico Zampaglione. A loro volta anche loro hanno un legame davvero bello con le figlie.

“Ci sei sempre stata per me. E sei una ispirazione fantastica per me e per Rosa. Un giorno il nostro obiettivo è diventare una mamma, una donna fantastica come te. Per me, il nostro trio composto da me, te e Rosa è bellissimo” è stata una dedica che una delle figlie di Claudia Gerini ha fatto pervenire alla madre a conferma di quanto sia riuscita a stare sempre loro accanto nei momenti belli, ma anche difficili.

Claudia Gerini gli ex Enginoli, Federico Zampaglione e Simon Clementi/ Grandi amori e il legame con le figlie

© RIPRODUZIONE RISERVATA