Claudia Gerini, ex compagno Federico/ La loro figlia Linda è identica alla mamma

Claudia Gerini è attualmente single e si dedica per il momento alla carriera e alle sue due figlie, ma non ha nascosto di avere un sogno che per ora è difficile da realizzare, quello di diventare mamma nuovamente. L’idea della’ttrice sarebbe di provare a fare richiesta di adozione, ma la pratica secondo le leggi italiane risulta particolarmente complessa per chi non ha un compagno al suo fianco.

Dal legame tra la protagonista della serie “A casa tutti bene” e l’ex frontman dei “Tiromancino”, Federico Zampaglione, è nata la sua figlia più piccola, Linda. Sia lei sia la sua sorella più grande, Rosa, sono legatissime alla mamma.

Claudia Gerini e l’amore per le sue figlie Rosa Enginoli e Linda Zampaglione

Pur avendo avuto due figlie da due uomini diversi, le due figlie di Claudia Gerini, Rosa e Linda, sono riuscite a costruire un rapporto fortissimo. La prima ha diciassette anni ed è nata dal matrimonio, finito da tempo, con l’imprenditore Alessandro Enginoli. La seconda, invece, è figlia del cantante e regista Federico Zampaglione.

L’attrice fa il possibile per tenere entrambe lontano dalle luci dei riflettori, anche se in alcune occasioni sono comparse al suo fianco sui social. Alla più piccola, ad esempio, lei ha fatto una dedica su Instagram in occasione del suo compleanno con una foto in cui è ritratta insieme al papà. I due, infatti, hanno mantenuto buoni rapporti, nonostante lui si sia recentemente sposato: “12 anni … sembra ieri che ero in clinica ad allattarti e adesso sei una splendida piccola e meravigliosa ragazza“ – ha scritto.

