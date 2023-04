Claudia Gerini, flirt con Carlo Verdone/ “Lui voleva andare avanti, io ero confusa”

Claudia Gerini racconta il flirt con Carlo Verdone: “Non era una storia vera”

Claudia Gerini, nota attrice romana, ha da poco pubblicato una raccolta dei suoi amori e delle sue passioni intitolata Se chiudo gli occhi. Ai microfoni del settimanale Gente, l’interprete ha parlato di questa autobiografia: “Non le ho mica messe tutte però le storie d’amore, eh” sottolinea ironicamente.

In occasione dell’intervista al settimanale, Claudia Gerini ha spiegato nel dettaglio il flirt con Carlo Verdone: “Dopo “Sono pazzo di Iris Blond” è nato un flirt. Non era una storia vera e propria. Lui voleva andare avanti, mentre io ero confusa sentimentalmente. Non ero nel momento storico di avere una relazione seria come invece voleva lui. Ci abbiamo messo un po’ ad accettare questa cosa. Ora siamo grandi amici…”. L’attrice, poi, rivela di essere single: “Sono messa male in amore. Sono certa che prima o poi incontrerò un uomo con cui fare ancora un pezzo di strada assieme. Certo, ci vuole anche cu..!”.

Claudia Gerini su Carlo Verdone: “Troppo diversi”

Claudia Gerini ha parlato spesso del breve flirt avuto con Carlo Verdone, con il quale ha recitato in Viaggi di Nozze e Sono pazzo di Iris Blond. Ai microfoni del settimanale Oggi, dichiarava: “Ci sono stati due anni in cui abbiamo praticamente convissuto. Siamo stati amici, confidenti, poi abbiamo avuto questo crash, questa cotta reciproca, ma eravamo troppo diversi. Lui aveva un’età in cui voleva stare tranquillo, non gli piaceva uscire. Io avevo 25 anni, ero un fuoco d’artificio”.

L’attrice ha poi parlato della relazione con Gianni Boncompagni, con il quale cerano quasi 40 anni di differenza: “Capisco che, vista ora e vista da fuori, sembri una relazione scabrosa. Oggi ci arresterebbero, Gianni me lo diceva spesso: ‘Siamo due pazzi’. Ma mi creda: nonostante l’enorme differenza di età, era una relazione alla pari. E non c’era alcun tipo di corruzione, non ho avuto niente in cambio, nulla di materiale”.

