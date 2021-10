Claudia Gerini ha un nuovo fidanzato?/ Spunta un uomo segreto: indiscrezione di Oggi

Nuovo amore per Claudia Gerini? L’attrice, reduce dalla storia, ormai finita, con Simon Clementi, continua a professarsi single. Tuttavia, secondo un’indiscrezione di Alberto Dandolo, pubblicata sul settimanale Oggi nella rubrica “Ah saperlo” starebbe frequentando un uomo misterioso. L’identità dell’uomo che starebbe uscendo con l’attrice sarebbe top secret, ma stando a quello che si legge su Oggi, a Roma la notizia sarebbe nota.

“L’attrice si dichiara single e felice. A roma, però, si dice che abbia da qualche tempo un rapporto speciale con un uomo assai conteso. Di chi si tratta? Ah saperlo…“, scrive Alberto Dandolo non aggiugendo ulteriori dettagli sull’amicizia speciale che starebbe vivendo la Gerini che sta vivendo un momento magico anche dal punto di vista professionale.

Claudia Gerini, vita privata top secret?

Claudia Gerini annuncerà presto novità per la sua vita privata? L’attrice ha vissuto amori importanti, ma in questo periodo, ha ribadito più volte di essere single e felice. Quella riportata dal settimanale Oggi è un’indiscrezione non ancora confermata dall’attrice che, in un’intervista rilasciata recentemente al settimanale F, ha ribadito di non avere un compagno e di essere concentrata sul desiderio di avere un bambino in affido.

“Mi piacerebbe prendere un bimbo in affido. Il fatto è che, essendo single, non posso chiedere un’adozione ed è incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo”, ha spiegato la Gerini.

