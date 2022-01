Claudia Gerini, i suoi ex: Alessandro Enginoli, Federico Zampaglione/ Il sogno dell’attrice

Avere una serie di storie d’amore finite male, alcune delle quali importante e coronate dalla nascita di un figlio, non significa necessariamente chiudere i conti con l’amore e non credere più in questo sentimento. Ne sa qualcosa Claudia Gerini, che ha avuto due figlie da due uomini diversi, il marito Alessandro Enginoli e il leader dei Tiromancino Federico Zampaglione, ma che continua a credere di poter incontrare qualcuno che la possa rendere di nuovo serena. Pazienza quindi se il legame che era nato con Simon Clementi subito dopo l’addio al cantante non abbia avuto esito positivo.

Alessio Orsingher, marito Pierluigi Diaco/ "In lui ho trovato un complice e anche..."

Almeno per ora l’attrice si considera single e felice, anche se c’è chi pensa che in realtà ci sia già un nuovo uomo al suo fianco, di cui lei preferisce non parlare. A rivelarlo è Alberto Dandolo, uno dei giornalisti di gossip più informati, anche se per ora la diretta interessata non ha confermato.

Alessandro Enginoli, Federico Zampaglione: chi sono gli ex Claudia Gerini

Gli uomini più importanti nella vita di Claudia Gerini sono stati soprattutto due. L’attrice si era sposata con Alesandro Enginoli, imprenditore da cui ha avuto una figlia, Rosa, nata nel 2004, anno in cui si è concluso anche il matrimonio. L’uomo, classe 1971, è un dirigente finanziario, presidente della Piccola Industria Assolombarda, oltre a essere il fondatore di Biostrada, azienda che ricerca prodotti e tecnologie eco-sostenibili per produrre spaziatrici stradali con un basso impatto ambientale.

Tentato suicidio di Ivana Spagna/ "Avevo già preparato tutto: poi la mia gattina..."

Un anno dopo l’attrice si è legata a Federico Zampaglione, da cui ha avuto un’altra figlia, Linda. Nonostante entrambi questi rapporti siano finiti, lei è riuscita a mantenere buoni rapporti con i due ex: “Ci sono riuscita con grande pazienza da parte di tutti – ha detto ad ‘Amica’ -. Nel mio caso gli amori sono entrambi amicizie. Devi abbandonare frustrazioni e rancore. Se poi anteponi sempre la felicità di tua figlia, è più semplice. Le relazioni si chiudono, anche perché non ha senso continuare una vita infelice. Si gira pagina”.

In attesa che un nuovo amore possa entrare nella sua vita, l’artista romana ha un sogno: adottare un bambino. Riuscire a realizzare questo desiderio non sembra essere però così semplice: “A quasi 50 anni voglio un altro figlio. Da single in Italia non posso adottare un bimbo. Perché un bambino deve stare in un orfanotrofio anziché con una mamma che gli vuole bene? Vorrei tanto che si aprisse un caso: magari, se la battaglia la fa un’attrice, ha più eco” – ha detto in un’intervista al settimanale ‘F’.

Massimo Ranieri sogna un figlio/ "Voglio un bambino nonostante i miei 70 anni"





© RIPRODUZIONE RISERVATA